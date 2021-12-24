Bloomberg заявил о продолжающемся стягивании войск России к границам Украины
Россия продолжает стягивать танки, артиллерию и системы противовоздушной обороны к границам Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на снимки со спутника, полученные оборонно-разведывательной компанией Janes.
Как отметили в указанной организации, на кадрах, вероятно, вида лишь часть российских вооружений. Россия имеет возможность быстро и скрытно усилить свою военную мощь с помощью поездов или самолетов, говорится в сообщении компании. По данным Совета безопасности и обороны Украины, сейчас на расстоянии 200 километров от украинских границ находятся около 122 000 российских военнослужащих.
«Сосредоточение сил — это классическая демонстрация силы, необходимая для того, чтобы максимально обескуражить вашего противника. Это не указывает на железную решимость использовать его», — заявила эксперт по международной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы Наталья Харитонова.
Осенью в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Сам Владимир Путин заявил, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако такого до сих пор не произошло.
Вчера в ходе ежегодной пресс-конференции Путин сказал, что Россия никому не угрожает. Он отметил, что Киев так часто говорит о войне, что возникает ощущение подготовки им третьей военной операции. Позже в украинском Министерстве иностранных дел это опровергли.