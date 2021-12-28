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В МИДе прокомментировали возможное ограничение США импорта смартфонов в Россию

Ведомости

Неизвестно, чьи потери будут больше в случае введения США ограничения на импорт смартфонов в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского. Ранее о таких планах сообщил Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США.

«Воспринимаем это как пример воинствующей риторики, как продолжение угроз со стороны Вашингтона. Я считаю, что совершенно неизвестно, чьи потери в этом случае будут больше – российских производителей и потребителей или все же американских экспортёров, чьи возможности присутствия на нашем рынке будут в очередной раз ограничены их же собственными властями», — заявил Биричевский.

Он отметил, что такие меры абсолютно не соответствуют нормам Всемирной торговой организации (ВТО) и «подрывают основы международной торговой системы».

22 декабря стало известно о том, что власти США обсуждают введение ограничений на импорт Россией смартфонов, важных авиационных и автомобильных деталей и материалов из других отраслей. По данным источников Reuters, такие меры могут быть введены в случае вторжения России на Украину.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и их европейские союзники рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков страны и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Помимо этого якобы обсуждается запрет на конвертацию российских рублей в иностранные валюты и покупку долговых обязательств России на вторичном рынке.

Слухи о возможном введении новых санкций появились на фоне участившихся сообщений в западных странах и в Киеве о возможном «вторжении» России на территорию Украины. В Кремле планы военной агрессии категорически отрицают и называют информацию о переброске российских войск к украинским границам информационными «вбросами».

Ранее по теме: Власти США обсуждают введение ограничений на импорт смартфонов в Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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