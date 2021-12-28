В МИДе прокомментировали возможное ограничение США импорта смартфонов в Россию

«Воспринимаем это как пример воинствующей риторики, как продолжение угроз со стороны Вашингтона. Я считаю, что совершенно неизвестно, чьи потери в этом случае будут больше – российских производителей и потребителей или все же американских экспортёров, чьи возможности присутствия на нашем рынке будут в очередной раз ограничены их же собственными властями», — заявил Биричевский.