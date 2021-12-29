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Посольство ответило на призыв США освободить Уилана и Рида из тюрьмы

Ведомости

Российские власти задержали и осудили американцев Пола Уилана и Тревора Рида за совершение тяжких преступлений, в отличие от властей США, которые осуждают россиян под надуманными предлогами, заявило посольство России в США в ответ на публикацию официального представителя госдепа Неда Прайса в Twitter.

В своем заявлении Прайс заявил, что Пол Уилан уже три года находится в российской тюрьме. По его словам, он приехал в Россию в качестве путешественника, но был арестован и осужден по ложным обвинениям, добавил Прайс. Госсекретарь США Энтони Блинкен неоднократно заявлял, что Россия должна «безоговорочно и немедленно» освободить Уилана и Рида из тюрьмы.

«Позвольте напомнить госдепартаменту, что, в отличие от россиян, которых часто задерживают и осуждают под надуманными предлогами, Уилан и Рид были арестованы за совершение тяжких преступлений», — говорится в заявлении посольства.

Уилан, бывший морпех, был задержан в Москве в конце 2018 г. На тот момент он работал директором по безопасности в компании — производителе запчастей для автомобилей Borgwarner, у которой были контракты в том числе в России. По версии ФСБ, американец во время поездок в Россию занимался шпионажем в пользу американских спецслужб и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. При задержании у него была обнаружена флешка с секретными данными.

Сам Уилан обвинения в шпионаже отверг. Он утверждал, что флешку ему подкинул его давний знакомый, сотрудник ФСБ, и он думал, что на ней находятся фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. В июне 2020 г. Уилана приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в исправительную колонию в Мордовии. Тревор Рид был осужден в августе к девяти годам за за применение насилия к полицейскому в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных