Посольство ответило на призыв США освободить Уилана и Рида из тюрьмы
Российские власти задержали и осудили американцев Пола Уилана и Тревора Рида за совершение тяжких преступлений, в отличие от властей США, которые осуждают россиян под надуманными предлогами, заявило посольство России в США в ответ на публикацию официального представителя госдепа Неда Прайса в Twitter.
В своем заявлении Прайс заявил, что Пол Уилан уже три года находится в российской тюрьме. По его словам, он приехал в Россию в качестве путешественника, но был арестован и осужден по ложным обвинениям, добавил Прайс. Госсекретарь США Энтони Блинкен неоднократно заявлял, что Россия должна «безоговорочно и немедленно» освободить Уилана и Рида из тюрьмы.
«Позвольте напомнить госдепартаменту, что, в отличие от россиян, которых часто задерживают и осуждают под надуманными предлогами, Уилан и Рид были арестованы за совершение тяжких преступлений», — говорится в заявлении посольства.
Уилан, бывший морпех, был задержан в Москве в конце 2018 г. На тот момент он работал директором по безопасности в компании — производителе запчастей для автомобилей Borgwarner, у которой были контракты в том числе в России. По версии ФСБ, американец во время поездок в Россию занимался шпионажем в пользу американских спецслужб и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. При задержании у него была обнаружена флешка с секретными данными.
Сам Уилан обвинения в шпионаже отверг. Он утверждал, что флешку ему подкинул его давний знакомый, сотрудник ФСБ, и он думал, что на ней находятся фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. В июне 2020 г. Уилана приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в исправительную колонию в Мордовии. Тревор Рид был осужден в августе к девяти годам за за применение насилия к полицейскому в Москве.