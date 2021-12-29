Генпрокуратура Украины направила в суд дела Аксенова и Поклонской

В начале апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении бессрочных «максимальных санкций» против ряда бывших чиновников республики, среди которых оказались Аксенов, Поклонская и экс-глава государства Виктор Янукович. Всего в списке фигурировали 27 человек. В Киеве полагают, что часть этих людей причастна к подписанию харьковских соглашений 2010 г., продливших пребывание российского Черноморского флота в Крыму еще на 25 лет после 2017 г. и якобы ставших причиной «оккупации» полуострова в 2014 г.