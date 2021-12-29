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Генпрокуратура Украины направила в суд дела Аксенова и Поклонской

Ведомости

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт против главы Республики Крым Сергея Аксенова, председателя Государственного совета полуострова Владимира Константинова, экс-прокурора региона, а ныне депутата Государственной думы, чрезвычайного и полномочного посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской по делу о госизмене, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что фигурантами дела являются также еще пять руководителей администраций Крыма и Севастополя.

Всех чиновников обвиняют «в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации» (ст. 109, ст. 110, ст. 111, ст. 255 УК Украины).

По данным следствия, Аксенов, Владимиров, Поклонская и другие в феврале и марте 2014 г. создали «преступную организацию, нацеленную в том числе на изменений границ Украины, и активно участвовали в подобной деятельности».

Поклонская в мае 2020 г. называла свое уголовное преследование местью правоохранительных органов. «Это месть за мой отказ выполнять преступные приказы лиц, организовавших в 2013–2014 гг. в Украине государственный переворот», — сообщала Поклонская. По ее словам, украинская прокуратура «занимается симуляцией» и ведет «виртуальные расследования», писали «РИА Новости».

В начале апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении бессрочных «максимальных санкций» против ряда бывших чиновников республики, среди которых оказались Аксенов, Поклонская и экс-глава государства Виктор Янукович. Всего в списке фигурировали 27 человек. В Киеве полагают, что часть этих людей причастна к подписанию харьковских соглашений 2010 г., продливших пребывание российского Черноморского флота в Крыму еще на 25 лет после 2017 г. и якобы ставших причиной «оккупации» полуострова в 2014 г.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Украина, Европейский союз и США не признали итогов референдума.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных