Генпрокуратура Украины направила в суд дела Аксенова и Поклонской
Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт против главы Республики Крым Сергея Аксенова, председателя Государственного совета полуострова Владимира Константинова, экс-прокурора региона, а ныне депутата Государственной думы, чрезвычайного и полномочного посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской по делу о госизмене, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что фигурантами дела являются также еще пять руководителей администраций Крыма и Севастополя.
Всех чиновников обвиняют «в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации» (ст. 109, ст. 110, ст. 111, ст. 255 УК Украины).
По данным следствия, Аксенов, Владимиров, Поклонская и другие в феврале и марте 2014 г. создали «преступную организацию, нацеленную в том числе на изменений границ Украины, и активно участвовали в подобной деятельности».
Поклонская в мае 2020 г. называла свое уголовное преследование местью правоохранительных органов. «Это месть за мой отказ выполнять преступные приказы лиц, организовавших в 2013–2014 гг. в Украине государственный переворот», — сообщала Поклонская. По ее словам, украинская прокуратура «занимается симуляцией» и ведет «виртуальные расследования», писали «РИА Новости».
В начале апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении бессрочных «максимальных санкций» против ряда бывших чиновников республики, среди которых оказались Аксенов, Поклонская и экс-глава государства Виктор Янукович. Всего в списке фигурировали 27 человек. В Киеве полагают, что часть этих людей причастна к подписанию харьковских соглашений 2010 г., продливших пребывание российского Черноморского флота в Крыму еще на 25 лет после 2017 г. и якобы ставших причиной «оккупации» полуострова в 2014 г.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Украина, Европейский союз и США не признали итогов референдума.