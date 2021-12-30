США обсудили «российскую агрессию» с Францией, Германией и Британией
Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил работу по сдерживанию «российской агрессии» против Украины с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании Жан-Ивом Ле Дрианом, Анналеной Бербок и Элизабет Трасс. Об этом американский политик сообщил на своей странице в Twitter.
«Я разговаривал с министрами иностранных дел о нашей работе по сдерживанию российской агрессии против Украины и озабоченности по поводу ядерной программы Ирана. Мы едины в нашей приверженности налагать серьезные последствия и издержки на дальнейшую агрессию», — написал он.
В свою очередь МИД Германии рассказал, что Бербок обменялась с коллегами мнениями по поводу «ситуации на украинской границе» и о предстоящих форматах диалога с Россией. Также стороны затронули тему мер в отношении Китая и Ирана.
Сегодня в 23.30 мск запланирована беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это встреча станет второй за месяц: первая состоялась 7 декабря. Предполагается, что главы государств обсудят в том числе гарантии безопасности, которые Москва ранее потребовала предоставить от США и НАТО. Это подразумевает отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, ближе к российским границам. Россия также планирует провести переговоры по безопасности с НАТО 12 января.
Осенью в зарубежных СМИ стали появляться материалы о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину неоднократно опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Путин высказывался, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако такого до сих пор не произошло.