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США обсудили «российскую агрессию» с Францией, Германией и Британией

Ведомости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил работу по сдерживанию «российской агрессии» против Украины с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании Жан-Ивом Ле Дрианом, Анналеной Бербок и Элизабет Трасс. Об этом американский политик сообщил на своей странице в Twitter.

«Я разговаривал с министрами иностранных дел о нашей работе по сдерживанию российской агрессии против Украины и озабоченности по поводу ядерной программы Ирана. Мы едины в нашей приверженности налагать серьезные последствия и издержки на дальнейшую агрессию», — написал он.

В свою очередь МИД Германии рассказал, что Бербок обменялась с коллегами мнениями по поводу «ситуации на украинской границе» и о предстоящих форматах диалога с Россией. Также стороны затронули тему мер в отношении Китая и Ирана.

Сегодня в 23.30 мск запланирована беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это встреча станет второй за месяц: первая состоялась 7 декабря. Предполагается, что главы государств обсудят в том числе гарантии безопасности, которые Москва ранее потребовала предоставить от США и НАТО. Это подразумевает отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, ближе к российским границам. Россия также планирует провести переговоры по безопасности с НАТО 12 января.

Осенью в зарубежных СМИ стали появляться материалы о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину неоднократно опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Путин высказывался, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако такого до сих пор не произошло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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