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Захарова рассказала о подготовке к переговорам с США в Женеве

Ведомости

Россия в ходе предстоящих переговоров с США в Женеве будет добиваться твердых гарантий безопасности: отсутствия продвижения военного альянса НАТО на восток и неразмещения систем вооружений у границ РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Встречу планируется провести 10 января в Женеве, российскую делегацию на них возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а делегацию США — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. «Эта дата обозначена, она не имеет на данный момент никаких альтернативных вариантов», — подчеркнула Захарова.

«В ходе переговоров будем добиваться от американской стороны предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно — непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей нашей страны», — сказала она на брифинге в Москве.

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В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди предложений Москвы — исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины, а также не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны.

26 декабря президент России Владимир Путин заявил, что при отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности военно-технический ответ России может быть «самым разным», он будет зависеть от предложений военных экспертов. Глава российского государства добавил, что свои предложения Россия направила не для того, чтобы «что-то забаллотировать и прекратить», а с целью достижения «дипломатического переговорного результата». По словам президента, переговоры по гарантиям безопасности пройдут в Женеве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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