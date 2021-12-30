Захарова рассказала о подготовке к переговорам с США в Женеве
Россия в ходе предстоящих переговоров с США в Женеве будет добиваться твердых гарантий безопасности: отсутствия продвижения военного альянса НАТО на восток и неразмещения систем вооружений у границ РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Встречу планируется провести 10 января в Женеве, российскую делегацию на них возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а делегацию США — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. «Эта дата обозначена, она не имеет на данный момент никаких альтернативных вариантов», — подчеркнула Захарова.
«В ходе переговоров будем добиваться от американской стороны предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно — непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей нашей страны», — сказала она на брифинге в Москве.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди предложений Москвы — исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины, а также не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны.
26 декабря президент России Владимир Путин заявил, что при отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности военно-технический ответ России может быть «самым разным», он будет зависеть от предложений военных экспертов. Глава российского государства добавил, что свои предложения Россия направила не для того, чтобы «что-то забаллотировать и прекратить», а с целью достижения «дипломатического переговорного результата». По словам президента, переговоры по гарантиям безопасности пройдут в Женеве.