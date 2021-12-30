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Песков назвал цель телефонного разговора Путина с Байденом

Ведомости

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудят вопросы, затронутые в ходе беседы 7 декабря, а также темы, которые будут на повестке январских встреч, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Цель разговора очень понятная — продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи. Это продолжение того обсуждения, которое было начато по ВКС, и плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12-го будут происходить», — сказал он.

Песков пояснил, что после переговоров 7 декабря Москва сформировала свою позицию по гарантиям безопасности, которые требует предоставить от Вашингтона и НАТО. Она была изложена в проектах двух документов, направленных США и европейским государствам. В связи с этим Путин счел необходимым еще раз побеседовать с Байденом перед началом переговоров в январе.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что целью любых переговоров является достижение компромисса «с учетом принципиальных позиций друг друга». Песков подтвердил, что инициатором телефонного разговора был Путин.

Беседа президентов России и США должна начаться сегодня в 23.30 мск. На 10 января в Женеве запланировала встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерманом. На 12 января назначены переговоры в формате Совета Россия — НАТО, а на 13 января — встреча на площадке ОБСЕ.

Ранее по теме: Переговоры России и Запада назначены на 10, 12 и 13 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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