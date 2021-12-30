Песков назвал цель телефонного разговора Путина с Байденом

Песков пояснил, что после переговоров 7 декабря Москва сформировала свою позицию по гарантиям безопасности, которые требует предоставить от Вашингтона и НАТО. Она была изложена в проектах двух документов, направленных США и европейским государствам. В связи с этим Путин счел необходимым еще раз побеседовать с Байденом перед началом переговоров в январе.