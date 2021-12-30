Песков назвал цель телефонного разговора Путина с Байденом
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудят вопросы, затронутые в ходе беседы 7 декабря, а также темы, которые будут на повестке январских встреч, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Цель разговора очень понятная — продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи. Это продолжение того обсуждения, которое было начато по ВКС, и плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12-го будут происходить», — сказал он.
Песков пояснил, что после переговоров 7 декабря Москва сформировала свою позицию по гарантиям безопасности, которые требует предоставить от Вашингтона и НАТО. Она была изложена в проектах двух документов, направленных США и европейским государствам. В связи с этим Путин счел необходимым еще раз побеседовать с Байденом перед началом переговоров в январе.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что целью любых переговоров является достижение компромисса «с учетом принципиальных позиций друг друга». Песков подтвердил, что инициатором телефонного разговора был Путин.
Беседа президентов России и США должна начаться сегодня в 23.30 мск. На 10 января в Женеве запланировала встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерманом. На 12 января назначены переговоры в формате Совета Россия — НАТО, а на 13 января — встреча на площадке ОБСЕ.