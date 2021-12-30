WP: Байден в разговоре с Путиным заявит о готовности ввести новые санкции по Украине
Президент США Джо Байден планирует заявить российскому коллеге Владимиру Путину в ходе телефонного разговора 30 декабря, что Вашингтон введет новые экономические санкции в случае вторжения РФ на Украину. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации.
По словам источника газеты, Байден планирует сказать Путину, что США готовы действовать дипломатично, однако также готовы ответить на агрессию в отношении Украины экономическими санкциями, усилением НАТО и военной помощью Киеву.
Телефонный разговор между двумя президентами запланирован на четверг, 30 декабря, в 23:30 по мск. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, разговор состоится по просьбе российской стороны.
Эта беседа станет второй за месяц между двумя лидерами после онлайн-саммита, прошедшего 7 декабря. Тогда Путин высказал Байдену обеспокоенность России по поводу угроз, которые в том числе исходят от расширения НАТО на восток. Байден, в свою очередь, поделился опасениями США и европейских стран относительно ситуации вокруг Украины.
Позднее, 17 декабря, российский МИД опубликовал требования к США и НАТО по нерасширению альянса на восток за счет Украины и Грузии, неразмещению американского ядерного оружия в Европе, а также взаимному отказу от размещения ракет средней дальности. США согласились рассмотреть эти предложения, хотя и назвали ряд пунктов неприемлемым. Переговоры России и США, России и НАТО (в формате Совета Россия — НАТО), России и стран Европы (на площадке ОБСЕ) пройдут 10, 12 и 13 января соответственно.