WP: Байден в разговоре с Путиным заявит о готовности ввести новые санкции по Украине

Позднее, 17 декабря, российский МИД опубликовал требования к США и НАТО по нерасширению альянса на восток за счет Украины и Грузии, неразмещению американского ядерного оружия в Европе, а также взаимному отказу от размещения ракет средней дальности. США согласились рассмотреть эти предложения, хотя и назвали ряд пунктов неприемлемым. Переговоры России и США, России и НАТО (в формате Совета Россия — НАТО), России и стран Европы (на площадке ОБСЕ) пройдут 10, 12 и 13 января соответственно.