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WP: Байден в разговоре с Путиным заявит о готовности ввести новые санкции по Украине

Ведомости

Президент США Джо Байден планирует заявить российскому коллеге Владимиру Путину в ходе телефонного разговора 30 декабря, что Вашингтон введет новые экономические санкции в случае вторжения РФ на Украину. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации.

По словам источника газеты, Байден планирует сказать Путину, что США готовы действовать дипломатично, однако также готовы ответить на агрессию в отношении Украины экономическими санкциями, усилением НАТО и военной помощью Киеву.

Телефонный разговор между двумя президентами запланирован на четверг, 30 декабря, в 23:30 по мск. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, разговор состоится по просьбе российской стороны.

Эта беседа станет второй за месяц между двумя лидерами после онлайн-саммита, прошедшего 7 декабря. Тогда Путин высказал Байдену обеспокоенность России по поводу угроз, которые в том числе исходят от расширения НАТО на восток. Байден, в свою очередь, поделился опасениями США и европейских стран относительно ситуации вокруг Украины.

Позднее, 17 декабря, российский МИД опубликовал требования к США и НАТО по нерасширению альянса на восток за счет Украины и Грузии, неразмещению американского ядерного оружия в Европе, а также взаимному отказу от размещения ракет средней дальности. США согласились рассмотреть эти предложения, хотя и назвали ряд пунктов неприемлемым. Переговоры России и США, России и НАТО (в формате Совета Россия — НАТО), России и стран Европы (на площадке ОБСЕ) пройдут 10, 12 и 13 января соответственно.

Ранее по теме: Почему Путин и Байден будут разговаривать сегодня ночью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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