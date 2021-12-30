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Политика

В Киеве не усмотрели угрозы вторжения со стороны России

Ведомости

Украина не видит угрозы полномасштабного вторжения российских войск, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Мы на сегодняшний день не видим большой опасности на границах», — сказал Данилов на брифинге в четверг, 30 декабря (цитата по ТАСС). По его словам, ситуация на границе с Россией не вызывает в Киеве беспокойства. «Угроз для открытой агрессии со стороны Российской Федерации на сегодняшний день не видим», — добавил он.

Данилов также считает, что в настоящее время оснований для объявления на территории республики чрезвычайного положения нет. Накануне правительство Украины утвердило план действий на случай введения военного положения, который подразумевает в том числе ограничения на перемещение людей по требованию военного командования.

Накануне секретарь СНБО заявил, что в Киеве фиксируют «определенные перемещения» российских войск у границ Украины, однако их в несколько раз меньше, чем необходимо для вторжения на территорию страны.

Сообщения о предполагаемых планах российского нападения на Украину начали появляться с октября в западных СМИ, включая Bloomberg и Associated Press. После этого ряд официальных лиц США и Евросоюза предостерегли Россию от агрессивных шагов, пригрозив масштабными экономическими санкциями. В Кремле планы военной агрессии отрицают. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на прошлой неделе заявила, что Киев сам готовится к силовому решению конфликта в Донбассе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных