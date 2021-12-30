В Киеве не усмотрели угрозы вторжения со стороны России
Украина не видит угрозы полномасштабного вторжения российских войск, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
«Мы на сегодняшний день не видим большой опасности на границах», — сказал Данилов на брифинге в четверг, 30 декабря (цитата по ТАСС). По его словам, ситуация на границе с Россией не вызывает в Киеве беспокойства. «Угроз для открытой агрессии со стороны Российской Федерации на сегодняшний день не видим», — добавил он.
Данилов также считает, что в настоящее время оснований для объявления на территории республики чрезвычайного положения нет. Накануне правительство Украины утвердило план действий на случай введения военного положения, который подразумевает в том числе ограничения на перемещение людей по требованию военного командования.
Накануне секретарь СНБО заявил, что в Киеве фиксируют «определенные перемещения» российских войск у границ Украины, однако их в несколько раз меньше, чем необходимо для вторжения на территорию страны.
Сообщения о предполагаемых планах российского нападения на Украину начали появляться с октября в западных СМИ, включая Bloomberg и Associated Press. После этого ряд официальных лиц США и Евросоюза предостерегли Россию от агрессивных шагов, пригрозив масштабными экономическими санкциями. В Кремле планы военной агрессии отрицают. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на прошлой неделе заявила, что Киев сам готовится к силовому решению конфликта в Донбассе.