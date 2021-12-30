В Киеве не усмотрели угрозы вторжения со стороны России

«Мы на сегодняшний день не видим большой опасности на границах», — сказал Данилов на брифинге в четверг, 30 декабря (цитата по ТАСС). По его словам, ситуация на границе с Россией не вызывает в Киеве беспокойства. «Угроз для открытой агрессии со стороны Российской Федерации на сегодняшний день не видим», — добавил он.