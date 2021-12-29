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В СНБО Украины не увидели большого скопления российских войск на границе

Ведомости

Возле границ Украины в настоящее время не наблюдается такого количества российских войск, которого было бы достаточно для вторжения на территорию республики. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это некритично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз — намного больше, чем есть на сегодняшний день», — сказал он в интервью телеканалу «Настоящее время».

При этом, по словам Данилова, угроза российского вторжения все еще существует, но у Киева «достаточно оружия», чтобы дать отпор. «Другое дело, что, если будет широкомасштабное вторжение, если будет задействована авиация, если будут задействованы другие инструменты влияния, это для нас будет определенным вызовом», — признал он.

Данилов также заявил, что в случае обострения Украине понадобится «намного больше» помощи, чем страна получает от США и других государств в настоящее время. Он отметил, что Украина получила соответствующие гарантии.

Сообщения о предполагаемых планах российского нападения на Украину начали появляться с октября в западных СМИ, включая Bloomberg и Associated Press. После этого ряд официальных лиц США и Евросоюза предостерег Россию от агрессивных шагов, пригрозив масштабными экономическими санкциями. В Кремле планы военной агрессии отрицают. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее выразил мнение, что «маленькую войнушку» на Украине может спровоцировать Запад, чтобы затем обвинить в этом Россию и ввести дополнительные санкции.

Ранее по теме: Лавров допустил организацию Западом «маленькой войнушки» на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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