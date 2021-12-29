В СНБО Украины не увидели большого скопления российских войск на границе

«Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это некритично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз — намного больше, чем есть на сегодняшний день», — сказал он в интервью телеканалу «Настоящее время».