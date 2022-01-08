МВД Казахстана: среди задержанных за беспорядки есть иностранцы

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года на фоне резкого повышения цен на газ, позже они переросли в беспорядки и столкновения с полицией в нескольких городах, сообщалось также о случаях мародерства. До 19 января в стране действует режим чрезвычайного положения. Организация договора о коллективной безопасности по запросу президента Касым-Жомарта Токаева направила в республику миротворческий контингент для преодоления, как он выразился, «террористической угрозы».