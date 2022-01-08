МВД Казахстана: среди задержанных за беспорядки есть иностранцы
Правоохранительные органы Казахстана после беспорядков задержали более 4200 человек, включая иностранных граждан, сообщила в субботу, 8 января, пресс-служба МВД страны.
«В органы полиции доставлены 4266 человек. Среди задержанных — иностранные граждане. В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства», — говорится в сообщении министерства, которое приводит агентство «Казинформ».
В ведомстве заявили, что в населенном пункте Жамбылской области на юге страны был обнаружен схрон с оружием, а полиция Алма-Аты на одной из станций технического обслуживания изъяла патроны, боеприпасы и похищенное имущество, в частности, велосипеды, телевизоры и сотовые телефоны.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года на фоне резкого повышения цен на газ, позже они переросли в беспорядки и столкновения с полицией в нескольких городах, сообщалось также о случаях мародерства. До 19 января в стране действует режим чрезвычайного положения. Организация договора о коллективной безопасности по запросу президента Касым-Жомарта Токаева направила в республику миротворческий контингент для преодоления, как он выразился, «террористической угрозы».
Особенно напряженная обстановка сложилась в крупнейшем городе страны, Алматы, где протестующие подожгли здания городской администрации, резиденции президента и представительства Генпрокуратуры, а также разгромили офисы нескольких телеканалов, банки, магазины и торговые центры. Токаев ранее заявил, что на город было совершено не менее шести волн атак «террористов», их численность составила около 20 000. По словам президента, нападавшие были хорошо обучены и организованы, а их действия координировались извне.