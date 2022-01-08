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ТАСС: неизвестные пригрозили взорвать посольства Армении и Белоруссии в Москве

Ведомости

Неизвестные сообщили посольствам Армении и Белоруссии об угрозе взрыва  и потребовали вывести войска с территории Казахстана. Письма с таким содержанием получили ведомства по электронной почте, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана», — сказал он.

Здания посольств обследовали, взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было, уточнил источник.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков попросил лидеров стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести в страну миротворческие силы. Военных в Казахстан направили Россия, Армения, Киргизия, Белоруссия и Таджикистан. Миротворцы будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным силовикам поддерживать правопорядок.

До 19 января в стране действует режим чрезвычайного положения. Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России 8 января заявил, что обстановка в Казахстане «развивается в сторону стабилизации». Российские граждане смогут покинуть Казахстан рейсами Минобороны, сообщило посольство России в Казахстане. На 9 января запланировано два вылета из Алма-Аты — в Иваново и Оренбург.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных