ТАСС: неизвестные пригрозили взорвать посольства Армении и Белоруссии в Москве
Неизвестные сообщили посольствам Армении и Белоруссии об угрозе взрыва и потребовали вывести войска с территории Казахстана. Письма с таким содержанием получили ведомства по электронной почте, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана», — сказал он.
Здания посольств обследовали, взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было, уточнил источник.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков попросил лидеров стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести в страну миротворческие силы. Военных в Казахстан направили Россия, Армения, Киргизия, Белоруссия и Таджикистан. Миротворцы будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным силовикам поддерживать правопорядок.
До 19 января в стране действует режим чрезвычайного положения. Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России 8 января заявил, что обстановка в Казахстане «развивается в сторону стабилизации». Российские граждане смогут покинуть Казахстан рейсами Минобороны, сообщило посольство России в Казахстане. На 9 января запланировано два вылета из Алма-Аты — в Иваново и Оренбург.