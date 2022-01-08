ТАСС: неизвестные пригрозили взорвать посольства Армении и Белоруссии в Москве

До 19 января в стране действует режим чрезвычайного положения. Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России 8 января заявил, что обстановка в Казахстане «развивается в сторону стабилизации». Российские граждане смогут покинуть Казахстан рейсами Минобороны, сообщило посольство России в Казахстане. На 9 января запланировано два вылета из Алма-Аты — в Иваново и Оренбург.