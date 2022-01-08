Токаев уволил замсекретаря Совета безопасности Казахстана

На территории Казахстана до 19 января действует режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации. По официальным данным, после беспорядков были задержаны более 4400 человек, по меньшей мере 26 протестующих были убиты.