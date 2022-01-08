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Токаев уволил замсекретаря Совета безопасности Казахстана

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности страны Азамата Абдымомунова, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства. 

«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

Абдымомунов занимал должность с 2015 г.

Ранее на фоне волнений в Казахстане Токаев сместил ряд высокопоставленных сторонников первого президента страны Нурсултана Назарбаева, включая главу КНБ Карима Масимова, который подозревается в госизмене, и сменил самого Назарбаева на посту главы Совета безопасности. 

Уличные демонстрации начались в Казахстане в первые дни января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. В некоторых городах страны, включая Алма-Ату, протесты вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство.

На территории Казахстана до 19 января действует режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации. По официальным данным, после беспорядков были задержаны более 4400 человек, по меньшей мере 26 протестующих были убиты. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных