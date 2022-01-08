Токаев уволил замсекретаря Совета безопасности Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности страны Азамата Абдымомунова, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.
«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.
Абдымомунов занимал должность с 2015 г.
Ранее на фоне волнений в Казахстане Токаев сместил ряд высокопоставленных сторонников первого президента страны Нурсултана Назарбаева, включая главу КНБ Карима Масимова, который подозревается в госизмене, и сменил самого Назарбаева на посту главы Совета безопасности.
Уличные демонстрации начались в Казахстане в первые дни января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. В некоторых городах страны, включая Алма-Ату, протесты вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство.
На территории Казахстана до 19 января действует режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации. По официальным данным, после беспорядков были задержаны более 4400 человек, по меньшей мере 26 протестующих были убиты.