RT сообщил о задержании внештатного корреспондента в Казахстане
В Казахстане задержан внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко, сообщил телеканал. Продюсер RT Михаил Краснов рассказал, что связаться с Обищенко пока не удается, телеканал пытается это сделать через посольство.
«Команда приехала из Нур-Султана в Алма-Ату, после чего отправились снимать несколько стендапов в церкви и затем поехали на площадь Республики для подсъёма военной техники. Подъехала машина с военными, поставили на колени, пригрозили автоматами и заставили пройти в машину», — цитирует RT Краснова.
Уличные демонстрации начались в Казахстане в первые дни января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. В некоторых городах страны, включая Алма-Ату, протесты вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. На территории Казахстана до 19 января действует режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу президента направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации. 8 января неизвестные направили посольствам Армении и Белоруссии в Москве письма с угрозами взрыва и потребовали вывести войска с территории Казахстана, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По официальным данным, после беспорядков были задержаны более 4400 человек. Кроме того, по подозрению в госизмене был задержан бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) Карим Масимов, сообщила 8 января пресс-служба ведомства.
Масимов и другие неназванные фигуранты дела были помещены в изолятор временного содержания. КНБ начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 175 УК Казахстана, максимальное наказание по которой составляет до 15 лет лишения свободы.