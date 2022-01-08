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RT сообщил о задержании внештатного корреспондента в Казахстане

Ведомости

В Казахстане задержан внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко, сообщил телеканал. Продюсер RT Михаил Краснов рассказал, что связаться с Обищенко пока не удается, телеканал пытается это сделать через посольство.

«Команда приехала из Нур-Султана в Алма-Ату, после чего отправились снимать несколько стендапов в церкви и затем поехали на площадь Республики для подсъёма военной техники. Подъехала машина с военными, поставили на колени, пригрозили автоматами и заставили пройти в машину», — цитирует RT Краснова.

Уличные демонстрации начались в Казахстане в первые дни января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. В некоторых городах страны, включая Алма-Ату, протесты вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. На территории Казахстана до 19 января действует режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу президента направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации. 8 января неизвестные направили посольствам Армении и Белоруссии в Москве письма с угрозами взрыва и потребовали вывести войска с территории Казахстана, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По официальным данным, после беспорядков были задержаны более 4400 человек. Кроме того, по подозрению в госизмене был задержан бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) Карим Масимов, сообщила 8 января пресс-служба ведомства.

Масимов и другие неназванные фигуранты дела были помещены в изолятор временного содержания. КНБ начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 175 УК Казахстана, максимальное наказание по которой составляет до 15 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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