Киргизия заявила о непричастности своих граждан к беспорядкам в Казахстане

«Он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться. Я еще раз говорю, как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен, как террорист», — сказал Ташиев.