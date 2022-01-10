Газета
Политика

Генсек НАТО заявил о готовности учесть опасения России по вопросам безопасности

Ведомости

НАТО готов услышать об опасениях России в рамках обсуждения вопросов о предоставлении гарантий безопасности, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.

«Мы вступаем в эти переговоры [с Россией] добросовестно, готовы обсуждать вопросы по существу и, конечно, готовы выслушать озабоченность России», — сказал он, уточнив, что в ответ НАТО ожидает, что Россия выслушает и представителей самого альянса.

При этом Столтенберг назвал нереалистичными ожидания, что все проблемы между Россией, НАТО и США решатся на переговорах на этой неделе. Однако они могут помочь наладить диалог и запустить процесс, способный предотвратить конфликты в Европе в будущем, отметил генсек.

По словам Столтенберга, НАТО готов искать дипломатический путь решения проблемы. Тем не менее альянс должен быть готов к тому, что в будущем Россия предпочтет идти по пути конфронтации, а не дальнейшего сотрудничества, добавил он.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

Переговоры между делегациями России и США начались в Женеве сегодня. На 12 января запланировано заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а на 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ранее по теме: Представители России и США прибыли на переговоры по гарантиям безопасности

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных