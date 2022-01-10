Генсек НАТО заявил о готовности учесть опасения России по вопросам безопасности

При этом Столтенберг назвал нереалистичными ожидания, что все проблемы между Россией, НАТО и США решатся на переговорах на этой неделе. Однако они могут помочь наладить диалог и запустить процесс, способный предотвратить конфликты в Европе в будущем, отметил генсек.