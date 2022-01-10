Генсек НАТО заявил о готовности учесть опасения России по вопросам безопасности
НАТО готов услышать об опасениях России в рамках обсуждения вопросов о предоставлении гарантий безопасности, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.
«Мы вступаем в эти переговоры [с Россией] добросовестно, готовы обсуждать вопросы по существу и, конечно, готовы выслушать озабоченность России», — сказал он, уточнив, что в ответ НАТО ожидает, что Россия выслушает и представителей самого альянса.
При этом Столтенберг назвал нереалистичными ожидания, что все проблемы между Россией, НАТО и США решатся на переговорах на этой неделе. Однако они могут помочь наладить диалог и запустить процесс, способный предотвратить конфликты в Европе в будущем, отметил генсек.
По словам Столтенберга, НАТО готов искать дипломатический путь решения проблемы. Тем не менее альянс должен быть готов к тому, что в будущем Россия предпочтет идти по пути конфронтации, а не дальнейшего сотрудничества, добавил он.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Переговоры между делегациями России и США начались в Женеве сегодня. На 12 января запланировано заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а на 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.