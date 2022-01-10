Минобороны доставило дипломатов Венгрии и Австрии из Алма-Аты в Москву
Самолет ВКС России доставил из Алма-Аты в Москву 146 российских граждан, а также нескольких дипломатов Венгрии и Австрии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву 146 российских граждан из Алма-Аты. Также самолетом Минобороны России были вывезены на подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана несколько иностранных дипломатов со своими семьями по просьбе посольств Венгрии и Австрии», — говорится в сообщении.
9 января самолеты ВКС доставили из Казахстана в Россию 1489 российских граждан.
Ранее по запросу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева силы ОДКБ были отправлены в эту страну для стабилизации ситуации. Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных. По данным МВД республики на 10 января, задержаны 7939 человек. По данным Комитета национальной безопасности республики, ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать.