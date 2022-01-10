Иван Сергеев перешел из «Крыльев Советов» в «Зенит»

26-летний Иван Сергеев начал профессиональную футбольную карьеру в 2014 г. в московском «Строгино». Он также был игроком «Тамбова», «Торпедо» и «Риги». В августе 2020 г. Сергеев стал игроком «Крыльев Советов», в своем первом сезоне за самарский клуб он забил 40 голов в 39 играх первенства ФНЛ. На счету нападающего также три гола в семи матчах Кубка России. В текущем сезоне в составе «Крыльев Советов» он забил шесть голов в РПЛ и два – в Кубке страны.