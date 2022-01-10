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Иван Сергеев перешел из «Крыльев Советов» в «Зенит»

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Выступавший за самарские «Крылья Советов» нападающий Иван Сергеев стал игроком санкт-петербургского «Зенита», сообщает пресс-служба клуба.

«Иван Сергеев — игрок «Зенита»! «Зенит» и самарские «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе нападающего. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2024/25», — говорится в сообщении петербургского клуба.

26-летний Иван Сергеев начал профессиональную футбольную карьеру в 2014 г. в московском «Строгино». Он также был игроком «Тамбова», «Торпедо» и «Риги». В августе 2020 г. Сергеев стал игроком «Крыльев Советов», в своем первом сезоне за самарский клуб он забил 40 голов в 39 играх первенства ФНЛ. На счету нападающего также три гола в семи матчах Кубка России. В текущем сезоне в составе «Крыльев Советов» он забил шесть голов в РПЛ и два – в Кубке страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных