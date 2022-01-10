Иван Сергеев перешел из «Крыльев Советов» в «Зенит»
Выступавший за самарские «Крылья Советов» нападающий Иван Сергеев стал игроком санкт-петербургского «Зенита», сообщает пресс-служба клуба.
«Иван Сергеев — игрок «Зенита»! «Зенит» и самарские «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе нападающего. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2024/25», — говорится в сообщении петербургского клуба.
26-летний Иван Сергеев начал профессиональную футбольную карьеру в 2014 г. в московском «Строгино». Он также был игроком «Тамбова», «Торпедо» и «Риги». В августе 2020 г. Сергеев стал игроком «Крыльев Советов», в своем первом сезоне за самарский клуб он забил 40 голов в 39 играх первенства ФНЛ. На счету нападающего также три гола в семи матчах Кубка России. В текущем сезоне в составе «Крыльев Советов» он забил шесть голов в РПЛ и два – в Кубке страны.