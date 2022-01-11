В Латвии задержали подозреваемых в сотрудничестве с российской разведкой
Служба госбезопасности Латвии (СГБ) в прошлом году задержала двух человек по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой России, сообщает ТАСС со ссылкой на латышское агентство Leta.
По данным агентства, которое ссылается на информацию СГБ, подозреваемые встречались с представителями российской разведки на территории России. На данный момент они арестованы. Подозреваемые, по данным следствия, использовали профессиональную деятельность для анализа, обобщения и передачи информации о боевых возможностях Латвии представителям российской разведки. Один из подозреваемых, по версии следствия, много лет сотрудничал с российской разведкой, предоставлял им информацию, «имеющую отношение к военным интересам России».
В июне прошлого года агентство Leta сообщило об аресте депутата латвийского сейма Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России. Уточнялось, что под стражу взят еще один человек, однако информация о нем не раскрывалась.
СГБ Латвии также ранее возбудила против Адамсона уголовное дело по подозрению в передаче им данных в Россию в течение последних четырех лет. Ему вменяется ознакомление властей РФ с общедоступными документами (поправками к законам, информацией об армейских закупках в бюджете), а также передача неких сведений после посещения восточной границы Латвии. Также депутата подозревают в ознакомлении Москвы с позицией Балтийской Ассамблеи против газопровода «Северный поток — 2». В СНБ полагают, что для передачи информации Адамсон использовал свой парламентский компьютер. Всего в уголовном деле против депутата насчитывается около 40 эпизодов.