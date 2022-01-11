Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым утвердил новый состав правительства страны.
Глава МИД республики Мухтар Тлеуберди, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и глава Минобороны Мурат Бектанов сохранили свои посты.
Должности вице-премьеров в Казахстане получили Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов, первым замглавы кабмина назначен Роман Скляр. Новым министром энергетики вместо Магзума Мирзагалиева назначен Болат Акчулаков.
Ранее сегодня Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова премьер-министром республики.
5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку на фоне беспорядков, начавшихся в стране с протестов по поводу роста цен на газ. Несмотря на снижение правительством цены на газ до 50 тенге, или $0,11 (ниже, чем было до подорожания), протесты активизировались и в ряде городов переросли в беспорядки и столкновения с полицией, уже под политическими лозунгами.
Накануне Комитет национальной безопасности республики сообщал, что ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать. МВД страны сообщило о почти 10 000 задержанных участников протестов. Официальных данных о погибших и пострадавших во время беспорядков пока нет.
Токаев 11 января заявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ (в нее, помимо Казахстана, входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан). Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента, это займет не более 10 дней. Миротворцы находились в стране с 6 января.