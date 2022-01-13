Столтенберг: Швеция и Финляндия могут при желании быстро вступить в НАТО
Швеция и Финляндия могут быстро присоединиться к НАТО в том случае, если такое политическое решение будет принято. Об этом заявил на пресс-конференции 13 января генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Финляндия и Швеция очень близки к НАТО во многих аспектах, поэтому этот процесс может произойти очень быстро, если они решат присоединиться. Но должно быть политическое решение самих Швеции и Финляндии о том, хотят ли они присоединиться, и должно быть политическое решение 30 стран НАТО», — сказал он (цитата по ТАСС).
Во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на брифинге, что Вашингтон готов обсуждать с Хельсинки и Стокгольмом вопрос о возможности присоединения к НАТО, если они выразят такое стремление. При этом она подчеркнула, что Финляндия и Швеция, как и любая другая страна, выразившая такое желание вступить, будут оцениваться в соответствии с «высокими стандартами» альянса.
Ранее Столтенберг высказался о возможности вхождения Украины в состав военного блока, против чего активно выступает Россия. По его словам, принять такое решение могут только власти страны и члены самого альянса, у России же права вето при обсуждении этого вопроса нет.
Заявление генсека альянса прозвучало после консультаций России и НАТО в Брюсселе 12 января, на встрече обсуждалась в том числе ситуация на Украине и требования России о гарантиях европейской безопасности. Последние включают в себя нерасширение НАТО на восток (в первую очередь, отказ от включения в блок Украины и Грузии), отвод вооруженных сил и военной инфраструктуры на позиции 1997 г. (за этот период в блок вошли 14 восточноевропейских и балканских стран), а также вывоз американского ядерного оружия из Европы.
Встреча Совета Россия — НАТО стала второй в серии переговоров по гарантиям безопасности. Первая прошла в Женеве между делегациями России и США 9-10 января, третья запланирована на 13 января в рамках ОБСЕ. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал прошедшие переговоры «неудачными». По оценке Кремля, пока на консультациях наблюдались разногласия по принципиальным вопросам.