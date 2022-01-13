Столтенберг: Швеция и Финляндия могут при желании быстро вступить в НАТО

Заявление генсека альянса прозвучало после консультаций России и НАТО в Брюсселе 12 января, на встрече обсуждалась в том числе ситуация на Украине и требования России о гарантиях европейской безопасности. Последние включают в себя нерасширение НАТО на восток (в первую очередь, отказ от включения в блок Украины и Грузии), отвод вооруженных сил и военной инфраструктуры на позиции 1997 г. (за этот период в блок вошли 14 восточноевропейских и балканских стран), а также вывоз американского ядерного оружия из Европы.