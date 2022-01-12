Грушко: Россия предупредила НАТО о последствиях расширения альянса

Заседание Совета «Россия — НАТО» состоялось 12 января в Брюсселе. Грушко охарактеризовал встречу как «разговор по душам»: «во-первых, произошла некая встряска. Если бы этой встречи не было, не удалось (бы) в полный рост поставить эти вопросы (по безопасности. — Ред.). Они всегда были как-то на втором плане. Но в таком ключе, как они обсуждались сегодня, я не помню такой прямоты и остроты».