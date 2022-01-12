Грушко: Россия предупредила НАТО о последствиях расширения альянса
Дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и НАТО, в том числе в результате расширения альянса, может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям для безопасности Европы, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Глушко на заседании Совета «Россия-НАТО». Слова российского дипломата передает «РИА Новости».
«Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формулы, указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности. Россия не согласна с таким сценарием», — сказал Грушко в ходе пресс-конференции по итогам заседания.
Дальнейшее расширение военного блока приведет к новым рискам, заявил он.
«Мы также исходим из того, что рациональные интересы укрепления европейской безопасности требуют четкого понимания того, что дальнейшее расширение альянса сопряжено с рисками, которые перевесят любое решение о дальнейшем расширении», — сказал он в ходе брифинга по итогам переговоров РФ с НАТО.
Заседание Совета «Россия — НАТО» состоялось 12 января в Брюсселе. Грушко охарактеризовал встречу как «разговор по душам»: «во-первых, произошла некая встряска. Если бы этой встречи не было, не удалось (бы) в полный рост поставить эти вопросы (по безопасности. — Ред.). Они всегда были как-то на втором плане. Но в таком ключе, как они обсуждались сегодня, я не помню такой прямоты и остроты».
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман ранее заявила, что часть предложений России по гарантиям безопасности являются «непроходными». Консультации между Москвой и Вашингтоном в рамках предложений российской стороны состоялись 10 января в Женеве. На следующий день постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью CNN заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса НАТО.