Песков призвал не судить министра Казахстана по прежним «некорректным» заявлениям
Судить о новом министре информации и общественного развития Казахстана Аскаре Умарове следует по заявлениям, которые он сделает в будущем, а не по предыдущим некорректным высказываниям, сказал журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров будет делать в своем новом статусе, и, безусловно, нужно и предстоит работать, взаимодействовать, и углублять, и развивать сотрудничество с теми министрами, которых назначил президент», — сказал он.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку на фоне беспорядков, начавшихся в стране с протестов по поводу роста цен на газ. 11 января глава государства утвердил новый состав совета министров республики. Аскаров стал министром информации и общественного развития. Ранее он был вице-министром информации и общественного развития Казахстана.
Вчера руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале заявил, что изучил предыдущие высказывания Умарова о России и «не радуется такому назначению». Глава российского ведомства напомнил, что казахстанский министр называл День Победы «непонятным», а русских в республике — «неназванной диаспорой». Кроме того, Умаров высказывался об «отвратительном сервисе» бизнеса, которым управляют россияне в Казахстане.
«Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту. Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные, наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане», — написал Примаков.
Сам Умаров на своей странице в Facebook назвал подобные заявления в свой адрес «демонизацией» его образа. Он подчеркнул, что на всех постах вел «плодотворную работу» с Россией, а также подтвердил «приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями».
Песков, говоря об Умарове сегодня, подтвердил, что тот действительно ранее делал «неловкие» и «некорректные» высказывания. В то же время пресс-секретарь Путина отметил, что молодым людям всегда можно объяснить и рассказать о роли Великой Отечественной войны.