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Путин и премьер Израиля обсудили иранскую ядерную программу

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля. В числе прочего стороны обсудили урегулирования ситуации в Сирии и иранскую ядерную программу.

«Затрагивались различные аспекты российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, проблематика ближневосточного урегулирования, ситуация вокруг иранской ядерной программы», — говорится в сообщении.

Помимо этого глава российского государства рассказал собеседнику о предложениях РФ по гарантиям безопасности и работе с США и НАТО по этому вопросу.

«В продолжение проведенных в Сочи 22 октября 2021 г. российско-израильских переговоров на высшем уровне лидеры обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня. В частности, по просьбе Нафтали Беннета президент России информировал по существу инициативы о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, и проводимой на этот счет работе с США и их союзниками по НАТО, а также о принципиальных подходах к урегулированию внутриукраинского конфликта», — отметили в Кремле.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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