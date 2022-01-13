Путин и премьер Израиля обсудили иранскую ядерную программу
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля. В числе прочего стороны обсудили урегулирования ситуации в Сирии и иранскую ядерную программу.
«Затрагивались различные аспекты российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, проблематика ближневосточного урегулирования, ситуация вокруг иранской ядерной программы», — говорится в сообщении.
Помимо этого глава российского государства рассказал собеседнику о предложениях РФ по гарантиям безопасности и работе с США и НАТО по этому вопросу.
«В продолжение проведенных в Сочи 22 октября 2021 г. российско-израильских переговоров на высшем уровне лидеры обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня. В частности, по просьбе Нафтали Беннета президент России информировал по существу инициативы о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, и проводимой на этот счет работе с США и их союзниками по НАТО, а также о принципиальных подходах к урегулированию внутриукраинского конфликта», — отметили в Кремле.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.