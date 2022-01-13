Путин и премьер Израиля обсудили иранскую ядерную программу

«В продолжение проведенных в Сочи 22 октября 2021 г. российско-израильских переговоров на высшем уровне лидеры обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня. В частности, по просьбе Нафтали Беннета президент России информировал по существу инициативы о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, и проводимой на этот счет работе с США и их союзниками по НАТО, а также о принципиальных подходах к урегулированию внутриукраинского конфликта», — отметили в Кремле.