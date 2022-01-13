Лавров оценил переговоры России с США и НАТО по безопасности
Переговоры России с США 10 января и с НАТО 12 января были деловыми, несмотря на бескомпромиссность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала».
«Могу подтвердить то, что мы говорили: переговоры были деловыми. Такая позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что российская сторона не менее твердо излагала свою позицию и высказывала аргументы, которых нет у Запада. Американская сторона обещала письменно изложить свой ответ по гарантиям безопасности, добавил Лавров.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Встреча Совета Россия — НАТО прошла 12 января и стала второй в серии переговоров по гарантиям безопасности. Первая прошла в Женеве между делегациями России и США 9-10 января, третья запланирована на 13 января в рамках ОБСЕ.