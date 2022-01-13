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Лавров заявил об отказе России обсуждать возвращение своих войск «в казармы»

Ведомости

Россия не будет даже обсуждать требования США отвести войска от границы с Украиной и вернуть их в казармы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».

«Уже звучит не только про то, чтобы отвести [войска] от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать», — сказал он (цитата по ТАСС).

На брифинге 10 января заместитель государственного секретаря США Венди Шерман заявила, что Россия могла бы подтвердить отсутствие планов по «вторжению» на Украину, отведя войска в казармы. Она пояснила, что обычно на учения не отправляют сразу 100 000 солдат, так что США рассматривают подобные действия Москвы как «сигнал».

Если Россия не хочет уводить военных, то должна объяснить, что за учения проводятся на границе с Украиной и какова их цель, подчеркнула Шерман.

Осенью в зарубежных СМИ стали появляться материалы о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину неоднократно опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. президент России Владимир Путин отметил, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако этого до сих пор не произошло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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