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Постпред США предупредил о «барабанном бое войны» в Европе

Ведомости

После заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене, где обсуждались гарантии безопасности, которые требует Россия, Западу следует готовиться к возможной эскалации, заявил постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

«Барабанный бой войны звучит громко, и риторика стала довольно резкой», — сказал он журналистам (цитата по Reuters).

В то же время Карпентер подчеркнул, что США предпочитают идти по пути деэскалации и дипломатии в отношениях с Россией. Вашингтон хочет понять, есть ли у него с Москвой области, где они смогут найти общий язык.

При этом постпред предупредил о последствиях для России в случае вторжения на Украину. Он подчеркнул, что цена за подобный шаг будет высокой. Ранее Кремль и российское Министерство иностранных дел (МИД) неоднократно говорили, что у Москвы нет планов вторгаться на Украину.

Сегодня постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил, что если Москва и Вашингтон не договорятся о гарантиях безопасности, это приведет к катастрофическим последствиям. От отношений между Россией и США зависит европейская безопасность, подчеркнул он.

О необходимости добиться от Вашингтона и НАТО гарантий безопасности ранее заявил президент России Владимир Путин. Позже, 17 декабря 2021 г., МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения альянса на восток, ближе к российским границам.

10 января в Женеве российская и американская делегация обсудили гарантии безопасности. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. Сегодня в Вене прошло заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.

Ранее по теме: Постпред РФ предупредил о катастрофе при недостижении договоренностей с НАТО и США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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