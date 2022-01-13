Постпред США предупредил о «барабанном бое войны» в Европе
После заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене, где обсуждались гарантии безопасности, которые требует Россия, Западу следует готовиться к возможной эскалации, заявил постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.
«Барабанный бой войны звучит громко, и риторика стала довольно резкой», — сказал он журналистам (цитата по Reuters).
В то же время Карпентер подчеркнул, что США предпочитают идти по пути деэскалации и дипломатии в отношениях с Россией. Вашингтон хочет понять, есть ли у него с Москвой области, где они смогут найти общий язык.
При этом постпред предупредил о последствиях для России в случае вторжения на Украину. Он подчеркнул, что цена за подобный шаг будет высокой. Ранее Кремль и российское Министерство иностранных дел (МИД) неоднократно говорили, что у Москвы нет планов вторгаться на Украину.
Сегодня постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил, что если Москва и Вашингтон не договорятся о гарантиях безопасности, это приведет к катастрофическим последствиям. От отношений между Россией и США зависит европейская безопасность, подчеркнул он.
О необходимости добиться от Вашингтона и НАТО гарантий безопасности ранее заявил президент России Владимир Путин. Позже, 17 декабря 2021 г., МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения альянса на восток, ближе к российским границам.
10 января в Женеве российская и американская делегация обсудили гарантии безопасности. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. Сегодня в Вене прошло заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.