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Генсек ООН призвал Россию и НАТО избегать эскалации

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал Россию, США и НАТО избегать действий, которые бы привели к эскалации напряженности в отношениях. Об этом заявил заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак.

«Генеральный секретарь ООН желает того, чтобы стороны избегали риторики и других [вещей], которые могут привести к эскалации ситуации», — отметил Хак (цитата по ТАСС). Сам Гуттериш подчеркнул важность налаживания диалога России с США и НАТО. По его словам, обострение ситуации станет «катастрофой для всей Европы», именно поэтому все мировое сообщество на данный момент следит за развитием ситуации.

10 января в Женеве российская и американская делегации обсудили гарантии безопасности. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО, 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ. Основным требованием РФ был отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в состав альянса Украины, а также введение ограничений на размещение наступательных вооружения вблизи российских границ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными. По словам замглавы МИДа Сергея Рябкова, в ходе консультаций США и их союзники не дали ярко выраженного отрицательного ответа, но при этом не выразили готовности идти навстречу ключевым требованиям России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам переговоров, что альянс желает возобновить работу своей миссии, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Кроме того, по его словам, военный блок готов на взаимный контроль над вооружениями, который будет распространяться на обычные и ядерные силы. При этом он заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО могут решать только Киев и 30 государств — членов блока, а Россия не имеет права накладывать вето на такое решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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