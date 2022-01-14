Лавров призвал США и НАТО к письменному ответу на предложения по безопасности

«Ожидаем ответов от наших коллег, ответов письменных, положенных на бумагу, как это сделали мы, внося свои предложения. Но тем временем, конечно, продолжим работу над тем, чтобы мы были готовы в случае любого развития событий», — сказал Лавров в рамках пресс-конференции. При этом российский министр указал на наличие плана у западных стран «замотать» процесс переговоров.