Лавров призвал США и НАТО к письменному ответу на предложения по безопасности
Россия ожидает письменного ответа от США и НАТО по предложениям в сфере безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.
«Ожидаем ответов от наших коллег, ответов письменных, положенных на бумагу, как это сделали мы, внося свои предложения. Но тем временем, конечно, продолжим работу над тем, чтобы мы были готовы в случае любого развития событий», — сказал Лавров в рамках пресс-конференции. При этом российский министр указал на наличие плана у западных стран «замотать» процесс переговоров.
«Если наши предложения будут отвергнуты, когда это произойдет, если это произойдет, — буду менее пессимистичен — мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту», — сказал Лавров. При этом он напомнил о словах президентм России Владимира Путина, по словам которого РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
17 декабря 2021 г. Министерство иностранных дел опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения альянса на восток, ближе к российским границам.
10 января в Женеве российская и американская делегация обсудили гарантии безопасности. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток.
13 января в Вене прошло заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит. В свою очередь, 11 января постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью CNN заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса НАТО, а первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на следующий день отметила, что часть предложений России по гарантиям безопасности являются «непроходными».