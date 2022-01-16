Песков рассказал о высокой напряженности на российско-украинской границе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам переговоров, что альянс желает возобновить работу своей миссии, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Кроме того, по его словам, военный блок готов на взаимный контроль над вооружениями, который будет распространяться на обычные и ядерные силы. При этом он заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО могут решать только Киев и 30 государств — членов блока, а Россия не имеет права накладывать вето на такое решение.