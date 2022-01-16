Песков рассказал о высокой напряженности на российско-украинской границе
Ситуация на границе России и Украины слишком напряженная, поэтому российская сторона хочет получить конкретный ответ на свои предложения по гарантиям безопасности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фрагмент интервью Пескова CNN опубликовала в Twitter газета Hill.
«Мы настаиваем на разрешении ситуации, на решении проблемы. У нас слишком много напряжения на границе. У нас слишком много напряжения в этой части Европы. Это автоматически создает много проблем, что крайне опасно для нашего континента», — сказал Песков.
По его словам, именно поэтому Россия настаивает на получении конкретного ответа на конкретные предложения России по гарантиям безопасности, а разрядку ситуации вокруг Украины может гарантировать лишь подписание договоров.
10 января в Женеве российская и американская делегации обсудили гарантии безопасности. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО, 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ. Основным требованием РФ был отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в состав альянса Украины, а также введение ограничений на размещение наступательных вооружения вблизи российских границ.
Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными. По словам замглавы МИДа Сергея Рябкова, в ходе консультаций США и их союзники не дали ярко выраженного отрицательного ответа, но при этом не выразили готовности идти навстречу ключевым требованиям России.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам переговоров, что альянс желает возобновить работу своей миссии, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Кроме того, по его словам, военный блок готов на взаимный контроль над вооружениями, который будет распространяться на обычные и ядерные силы. При этом он заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО могут решать только Киев и 30 государств — членов блока, а Россия не имеет права накладывать вето на такое решение.