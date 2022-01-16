Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве

Эбрахим Раиси на выборах президента Ирана был главным соперником Хасана Роухани, который в 2017 г. переизбрался на второй срок. Тогда за Роухани отдали голоса 23,53 млн избирателей, а Раиси набрал 15,78 млн голосов.