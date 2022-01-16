Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве
Президент Ирана Эбрахим Раиси, избранный на свой пост в 2021 г., приедет в Россию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передают «Вести».
«Это его первый визит в Россию. Международная обстановка крайне напряжена, и этот разговор особенно важен», — говорится в сообщении.
Также на следующей неделе Путин проведет заседание Совета безопасности России, личные встречи и международные телефонные переговоры, отмечают «Вести».
Эбрахим Раиси на выборах президента Ирана был главным соперником Хасана Роухани, который в 2017 г. переизбрался на второй срок. Тогда за Роухани отдали голоса 23,53 млн избирателей, а Раиси набрал 15,78 млн голосов.