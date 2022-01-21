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В Швейцарии заявили о готовности вновь принять саммит РФ и США

Ведомости

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о готовности страны вновь принять саммит России и США, сообщает ТАСС.

«Швейцария всегда готова принимать у себя диалог между этими державами, чтобы содействовать решениям, которые нацелены на мир и безопасность в мире», — сказал он на пресс-конференции.

21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, после которых президент Швейцарии провел с ними двусторонние встречи.

«Швейцария обеспокоена растущей напряженностью. Мы более чем когда-либо убеждены, что диалог является единственным решением для укрепления безопасности в Европе», — сказал Кассис.

16 июня 2021 г. в Женеве состоялась первая личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Переговоры длились более трех часов. Президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, ситуацию в Белоруссии, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений.

Помимо этого в Женеве 10 января состоялись российско-американские консультации, в ходе которых стороны обсуждали предложения Москвы по гарантиям безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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