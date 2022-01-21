В Швейцарии заявили о готовности вновь принять саммит РФ и США
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о готовности страны вновь принять саммит России и США, сообщает ТАСС.
«Швейцария всегда готова принимать у себя диалог между этими державами, чтобы содействовать решениям, которые нацелены на мир и безопасность в мире», — сказал он на пресс-конференции.
21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, после которых президент Швейцарии провел с ними двусторонние встречи.
«Швейцария обеспокоена растущей напряженностью. Мы более чем когда-либо убеждены, что диалог является единственным решением для укрепления безопасности в Европе», — сказал Кассис.
16 июня 2021 г. в Женеве состоялась первая личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Переговоры длились более трех часов. Президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, ситуацию в Белоруссии, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений.
Помимо этого в Женеве 10 января состоялись российско-американские консультации, в ходе которых стороны обсуждали предложения Москвы по гарантиям безопасности.