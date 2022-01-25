Лидеры стран НАТО обсудили санкции в случае вторжения России на Украину
Лидеры США, Италии, Польши, Франции, Германии, Великобритании, ЕС, Еврокомиссии и НАТО согласились, что в случае вторжения России на Украину они должны ввести «беспрецедентные» санкции в отношении России, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
«Лидеры согласились с тем, что в случае дальнейшего российского вторжения на Украину союзники должны принять быстрые ответные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесно координировать любые подобные меры реагирования», — говорится в сообщении.
В ходе виртуальной встречи партнеры согласились, что нужно предпринять все возможные шаги для предотвращения агрессии, они подчеркнули, что переговоры с Россией остаются первостепенной задачей, и приветствовали переговоры, которые уже прошли.
10 января в Женеве состоялись переговоры России и США по гарантиям безопасности в Европе. 12 января прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января – переговоры России и ОБСЕ. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ждет от США письменных ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае вторжения на Украину. Документ под названием «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также вводит санкции против международной межбанковской системы SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции». При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.
13 января стало известно, что Совет Европейского союза (ЕС) продлил еще на шесть месяцев, до 31 июля 2022 г., экономические санкции в отношении России, введенные в 2014 г. в ответ на действия России, «дестабилизирующие ситуацию на Украине». Санкции подразумевают запрет на прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с оборонным сектором и военной промышленностью. Кроме того, ограничения касаются технологий, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например для добычи и разведки нефти.