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Политика

Лондон пригрозил РФ санкциями при попытке ввести «марионеточный режим» на Украине

Ведомости

Великобритания и другие страны введут экономические и финансовые санкции против России, если та вторгнется на Украину и попытается установить в стране «марионеточный режим», заявил британский вице-премьер Доминик Рааб.

Великобритания будет стоять «плечом к плечу» с Украиной, но «крайне маловероятно», что она отправит войска к границе с Россией, сказал Рааб в интервью Sky News.

«Мы будем поддерживать их в защите самих себя, но также и перед международным сообществом, перед союзниками по НАТО на Западе, мы стоим плечом к плечу, говоря, что если Россия примет это, будут очень серьезные последствия», — сказал вице-премьер.

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Ранее МИД Великобритании заявил, что бывший украинский депутат Евгений Мураев «рассматривается Россией как потенциальный кандидат» в качестве нового лидера Украины. Сам Мураев назвал это обвинение «глупостью и чушью», отмечает Sky News.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство надеется поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины», — говорится в сообщении британского МИДа.

МИД России назвал распространенную Британией публикацию дезинформацией и свидетельством того, что «именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины». Ведомство призвало прекратить провокации, «распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига».

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон может по-разному отреагировать на различающиеся между собой проявления российской агрессии против Украины. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд также заявила, что у Вашингтона существует 18 возможных сценариев введения санкций против Москвы в случае обострения военной ситуации на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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