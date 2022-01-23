Лондон пригрозил РФ санкциями при попытке ввести «марионеточный режим» на Украине
Великобритания и другие страны введут экономические и финансовые санкции против России, если та вторгнется на Украину и попытается установить в стране «марионеточный режим», заявил британский вице-премьер Доминик Рааб.
Великобритания будет стоять «плечом к плечу» с Украиной, но «крайне маловероятно», что она отправит войска к границе с Россией, сказал Рааб в интервью Sky News.
«Мы будем поддерживать их в защите самих себя, но также и перед международным сообществом, перед союзниками по НАТО на Западе, мы стоим плечом к плечу, говоря, что если Россия примет это, будут очень серьезные последствия», — сказал вице-премьер.
Ранее МИД Великобритании заявил, что бывший украинский депутат Евгений Мураев «рассматривается Россией как потенциальный кандидат» в качестве нового лидера Украины. Сам Мураев назвал это обвинение «глупостью и чушью», отмечает Sky News.
«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство надеется поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины», — говорится в сообщении британского МИДа.
МИД России назвал распространенную Британией публикацию дезинформацией и свидетельством того, что «именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины». Ведомство призвало прекратить провокации, «распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига».
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон может по-разному отреагировать на различающиеся между собой проявления российской агрессии против Украины. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд также заявила, что у Вашингтона существует 18 возможных сценариев введения санкций против Москвы в случае обострения военной ситуации на Украине.