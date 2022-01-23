МИД Британии заявил о планах Кремля установить пророссийскую власть на Украине
МИД Великобритании заявил, что Россия надеется привести к власти на Украине пророссийского лидера, таким кандидатом Кремль якобы видит бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева.
«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство надеется поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины», — говорится в сообщении британского МИДа.
Ведомство также утверждает, что российские спецслужбы поддерживают связи с бывшими украинскими политиками. В их числе бывшие премьер-министры страны Сергей Арбузов, Андрей Клюев и Николай Азаров, а также экс-зампредседателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимир Сивкович.
«У некоторых из них есть контакты с российскими разведчиками, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину», — заявил МИД.
МИД России назвал распространенную Британией публикацию дезинформацией и свидетельством того, что «именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины». Ведомство призвало прекратить провокации, «распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига».
Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс назвала Украину «гордой страной с многовековой историей» и сказала: «Они и раньше сталкивались с силами вторжения — от монголов до татар. Они страдали от спонсируемого государством голода».
Трасс подняла эту тему в развитие темы предполагаемого вторжения России на Украину. Политик заявила, что Лондон призывает Москву воздержаться, отступить от границ республики и не совершать «серьезную стратегическую ошибку».
В ответ на это заявление официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поинтересовалась у Трасс, какое учебное заведение выдало британскому политику диплом.
22 января МИД России ответил на тезисы госдепартамента США, опубликованные в бюллетене «Факты и вымысел: российская дезинформация по Украине». Ведомство заявило, что содержание бюллетеня «не выдерживает никакого критического анализа», и представило разбор каждого «факта» от госдепа.
В феврале в Москве должна состояться встреча Элизабет Трасс с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, сообщали «РИА Новости».