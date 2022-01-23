Газета
Политика

МИД Британии заявил о планах Кремля установить пророссийскую власть на Украине

Ведомости

МИД Великобритании заявил, что Россия надеется привести к власти на Украине пророссийского лидера, таким кандидатом Кремль якобы видит бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство надеется поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины», — говорится в сообщении британского МИДа.

Ведомство также утверждает, что российские спецслужбы поддерживают связи с бывшими украинскими политиками. В их числе бывшие премьер-министры страны Сергей Арбузов, Андрей Клюев и Николай Азаров, а также экс-зампредседателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимир Сивкович.

«У некоторых из них есть контакты с российскими разведчиками, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину», — заявил МИД. 

Ранее по теме: Bloomberg: США рассматривают эвакуацию семей дипломатов с Украины

МИД России назвал распространенную Британией публикацию дезинформацией и свидетельством того, что «именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины». Ведомство призвало прекратить провокации, «распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс назвала Украину «гордой страной с многовековой историей» и сказала: «Они и раньше сталкивались с силами вторжения — от монголов до татар. Они страдали от спонсируемого государством голода». 

Трасс подняла эту тему в развитие темы предполагаемого вторжения России на Украину. Политик заявила, что Лондон призывает Москву воздержаться, отступить от границ республики и не совершать «серьезную стратегическую ошибку».

В ответ на это заявление официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поинтересовалась у Трасс, какое учебное заведение выдало британскому политику диплом. 

22 января МИД России ответил на тезисы госдепартамента США, опубликованные в бюллетене «Факты и вымысел: российская дезинформация по Украине». Ведомство заявило, что содержание бюллетеня «не выдерживает никакого критического анализа», и представило разбор каждого «факта» от госдепа.

В феврале в Москве должна состояться встреча Элизабет Трасс с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, сообщали «РИА Новости».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных