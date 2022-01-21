Bloomberg: США рассматривают эвакуацию семей дипломатов из Украины

Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и Министерство иностранных дел неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.