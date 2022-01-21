Bloomberg: США рассматривают эвакуацию семей дипломатов из Украины
США рассматривают возможность эвакуации семей своих дипломатов с территории Украины из-за стягивания российских войск к границе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно подготовленному плану эвакуации, дипломаты могут покинуть страну добровольно, а эвакуация членов их семей рассматривается в обязательном порядке. Решение об эвакуации не будет означать уверенность США в том, что Россия «вторгнется» на территорию Украины, «а просто отражает меры предосторожности по мере роста напряженности», отмечает агентство.
21 января глава МИД Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве. Госсекретарь по итогам встречи заявил, что Россия должна отвести войска от границ с Украиной, чтобы подтвердить отсутствие планов по «вторжению» в страну.
«Мы слышали заявления российских должностных лиц о том, что они не намерены вторгаться на Украину. Действительно, Лавров повторил мне это сегодня. Но, опять же, мы смотрим на то, что видно всем, а это — дела и поступки», — сказал Блинкен.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и Министерство иностранных дел неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.
На фоне сообщений о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины ряд американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий подготовили пакеты санкций, которые затрагивают как политических деятелей и бизнесменов, так и ограничения против операций с российским госдолгом и газопровода «Северный поток — 2».