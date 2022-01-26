Лавров: Россия примет меры, если Запад проигнорирует требования по безопасности
Министерство иностранных дел России с другими ведомствами представит президенту России Владимиру Путину предложения по дальнейшим шагам после того, как получит письменные ответы США на предложения по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме.
«В зависимости от содержания этого ответа мы будем готовить совместно с нашими коллегами из других ведомств предложения президенту [РФ Владимиру Путину] о дальнейших шагах. Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, <…> мы не дадим. Замотать нашу инициативу мы не дадим», — заявил Лавров (цитата по ТАСС).
Он отметил, что если Запад не даст конструктивного ответа и продолжит агрессивный курс, Москва предпримет необходимые ответные меры. «В любом случае все должны исходить из того, что безопасность России и ее граждан — безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах», — подчеркнул Лавров.
17 декабря 2021 г. российское Министерство иностранных дел опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
10 января в Женеве состоялись переговоры России и США по гарантиям безопасности в Европе. 12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января – переговоры России и ОБСЕ. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ждет от США письменных ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.