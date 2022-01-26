Лавров: Россия примет меры, если Запад проигнорирует требования по безопасности

«В зависимости от содержания этого ответа мы будем готовить совместно с нашими коллегами из других ведомств предложения президенту [РФ Владимиру Путину] о дальнейших шагах. Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, <…> мы не дадим. Замотать нашу инициативу мы не дадим», — заявил Лавров (цитата по ТАСС).