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Лавров: Россия примет меры, если Запад проигнорирует требования по безопасности

Ведомости

Министерство иностранных дел России с другими ведомствами представит президенту России Владимиру Путину предложения по дальнейшим шагам после того, как получит письменные ответы США на предложения по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме.

«В зависимости от содержания этого ответа мы будем готовить совместно с нашими коллегами из других ведомств предложения президенту [РФ Владимиру Путину] о дальнейших шагах. Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, <…> мы не дадим. Замотать нашу инициативу мы не дадим», — заявил Лавров (цитата по ТАСС).

Он отметил, что если Запад не даст конструктивного ответа и продолжит агрессивный курс, Москва предпримет необходимые ответные меры. «В любом случае все должны исходить из того, что безопасность России и ее граждан — безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах», — подчеркнул Лавров.

17 декабря 2021 г. российское Министерство иностранных дел опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

10 января в Женеве состоялись переговоры России и США по гарантиям безопасности в Европе. 12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января – переговоры России и ОБСЕ. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ждет от США письменных ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных