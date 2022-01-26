Песков оценил сообщения о просьбе властей Италии к бизнесу не встречаться с Путиным
Правительство Италии не делало официальных заявлений о том, что бизнесу страны не стоит встречаться с президентом России Владимиром Путиным, а сообщения СМИ на сегодняшний день стоят «недорого», заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Газетное сообщение недорого стоит в наше время. Мы с вами не слышали никаких официальных заявлений из правительства Италии на этот счет. Я лишь могу вам сказать, что у нас действительно из того, что оригинально планировалось, минус три человека — кто-то не смог, кто-то приболел», — сказал он, не назвав имена конкретных лиц.
По словам Пескова, встреча Путина с руководителями ведущих компаний Италии началась в 13.00 мск. С российской стороны, помимо президента, на мероприятии будут министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Николай Шульгинов, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель правления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и помощник президента Максим Орешкин.
Ранее сегодня Bloomberg и La Repubblica сообщили, что правительство Италии обратилось к руководителям ведущих компаний страны с просьбой отказаться от встречи с Путиным из-за ситуации вокруг Украины. По информации итальянского издания, после этого приходить на мероприятие отказались генеральный директор нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци и исполнительный директор энергетической компании Snam Марко Альвера. Politico писало, что изначальное предполагалось участие во встрече 25 представителей ведущих промышленных групп Италии.
Песков напомнил, что ранее подобное мероприятие Путин провел в 2018 г. «Несмотря на все турбулентности и несмотря на то, что творится вокруг Украины, все-таки главной для нас задачей является развитие Российской Федерации, а составной частью развития является благоприятный инвестиционный климат. Поэтому мы заинтересованы в инвесторах, мы глубоко ценим тот традиционный интерес, который проявляют итальянские бизнесмены к российскому рынку», — сказал пресс-секретарь президента.
Песков исключил, что Россия преследует цель заручиться поддержкой крупнейших и наиболее давних деловых партнеров в Европе на фоне возможных санкций. По словам пресс-секретаря, бизнес заинтересован в расширении присутствия на российском рынке и в зарабатывании денег, поэтому итальянским партнерам интересно вести диалог.
Осенью в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Дмитрий Песков, а также представители Министерства иностранных дел множество раз говорили, что подобные сообщения не соответствуют действительности, Россия перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать. Путин, со своей стороны, заявил, что материалы о возможном вторжении на Украину появлялись в СМИ и раньше, но до сих пор ничего подобного не произошло.