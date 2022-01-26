Посол России Антонов рассказал об угрозах госдепа выслать его из США
Госдепартамент угрожает выслать посла РФ в США Анатолия Антонова, если Москва не выполнит требования Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление самого Антонова.
«На последних встречах в госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — сказал Антонов.
Он также сообщил, что за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек. По его словам, эта негативная тенденция не меняется уже на протяжений нескольких лет.
«Сегодня американцы делают все, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие в США», — подчеркнул Антонов. Он добавил, что с 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе — его штат был укомплектован 120 сотрудниками.
27 ноября 2021 г. Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что 27 дипломатов РФ с семьями будут вынуждены покинуть США 30 января. Аналогичное количество российских дипработников покинут страну 30 июня.
Россия применила аналогичные меры. К 31 января 2022 г. страну должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, заявила 1 декабря официальный представитель МИДа Мария Захарова. Тогда она отметила, что если США не откажутся от трехлетнего ограничения и не пойдут на компромисс, очередные американские дипработники будут отправлены в США из России до 1 июля 2022 г.