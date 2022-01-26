Газета
Политика

Посол России Антонов рассказал об угрозах госдепа выслать его из США

Ведомости

Госдепартамент угрожает выслать посла РФ в США Анатолия Антонова, если Москва не выполнит требования Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление самого Антонова.

«На последних встречах в госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — сказал Антонов.

Он также сообщил, что за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек. По его словам, эта негативная тенденция не меняется уже на протяжений нескольких лет.

«Сегодня американцы делают все, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие в США», — подчеркнул Антонов. Он добавил, что с 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе — его штат был укомплектован 120 сотрудниками.

27 ноября 2021 г. Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что 27 дипломатов РФ с семьями будут вынуждены покинуть США 30 января. Аналогичное количество российских дипработников покинут страну 30 июня.

Россия применила аналогичные меры. К 31 января 2022 г. страну должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, заявила 1 декабря официальный представитель МИДа Мария Захарова. Тогда она отметила, что если США не откажутся от трехлетнего ограничения и не пойдут на компромисс, очередные американские дипработники будут отправлены в США из России до 1 июля 2022 г.

Ранее по теме: Посол опроверг сообщения об эвакуации российских дипломатов из США

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных