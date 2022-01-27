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На границе Таджикистана и Киргизии произошло вооруженное столкновение

Ведомости

Перестрелка между пограничниками началась сегодня на границе Таджикистана и Киргизии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр киргизской погранслужбы.

«В районе 19:35 (16:35 мск. — Ред.) обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР (погранслужбы Госкомитета нацбезопасности Кыргызской Республики. — Ред.) в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что в связи с напряженностью на границе с Таджикистаном киргизских пограничников перевели на усиленный режим службы. Позже ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что аналогичные меры приняли и в Бишкеке. По данным «РИА Новостей», эскалация началась после того, как Таджикистан в одностороннем порядке перекрыл участок дороги в Баткенском районе, который соединяет киргизские города Баткен и Исфану. 

По данным «Sputnik Таджикистан», обстановка в регионе остается напряженной, несмотря на то что к 19:30 мск трассу открыли. На место происшествия направили армию и представителей МВД, чтобы остановить конфликт. Представители обеих сторон ведут переговоры.

Ситуация между Таджикистаном и Кыргызстаном периодически обостряется из-за наличия неделимитированных участков, где нельзя точно определить границу между странами. Конфликты возникают как между пограничниками, так и местными жителями. Сегодня последние закидывали друг друга камнями. Пограничники же применили минометы и гранатометы, отмечает издание 24kg.

Таджикистан сообщил, что из-за сегодняшней перестрелки ранения получили трое военных. Очевидцы рассказали, что женщин и детей из приграничных сел эвакуировали. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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