На границе Таджикистана и Киргизии произошло вооруженное столкновение

Ранее стало известно, что в связи с напряженностью на границе с Таджикистаном киргизских пограничников перевели на усиленный режим службы. Позже ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что аналогичные меры приняли и в Бишкеке. По данным «РИА Новостей», эскалация началась после того, как Таджикистан в одностороннем порядке перекрыл участок дороги в Баткенском районе, который соединяет киргизские города Баткен и Исфану.