Песков ответил на вопрос о сроках для ответа США и НАТО по гарантиям безопасности
Президент России Владимир Путин отреагирует на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности как только посчитает это необходимым, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Как только он посчитает это необходимым. Точной даты я не могу вам назвать», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, когда Путин озвучит свои взгляды на ответы США и НАТО на российские предложения.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с представителями США, 12 января – с НАТО, 13 января – в рамках ОБСЕ.
26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. При этом Владимир Путин 28 января в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что США и НАТО в своих ответах на предложения по безопасности не учли «принципиальные озабоченности» Москвы.