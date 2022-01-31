Песков ответил на вопрос о сроках для ответа США и НАТО по гарантиям безопасности

26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. При этом Владимир Путин 28 января в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что США и НАТО в своих ответах на предложения по безопасности не учли «принципиальные озабоченности» Москвы.