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Путин не планирует новых встреч с зарубежными лидерами на Олимпиаде в Пекине

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Президент России Владимир Путин в ходе посещения Олимпийских игр в Пекине не планирует проводить дополнительные двусторонние встречи с зарубежными лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос о том, планируется ли встреча Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Олимпиаде, представитель Кремля сказал: «очень строгие ковидные ограничения, причем ковидные ограничения, даже связанные с перемещением гостей церемонии открытия. Поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом».

«Ситуация имеет тем более тенденцию, в том числе там на Олимпиаде, быть достаточно эпидемиологически напряженной. Еще раз повторяю — никаких двусторонних встреч сейчас в планах нет у президента», — сказал Песков журналистам.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что в ходе визита в Китай Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине в период с 4 по 20 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных