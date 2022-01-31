Путин не планирует новых встреч с зарубежными лидерами на Олимпиаде в Пекине
Президент России Владимир Путин в ходе посещения Олимпийских игр в Пекине не планирует проводить дополнительные двусторонние встречи с зарубежными лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В ответ на вопрос о том, планируется ли встреча Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Олимпиаде, представитель Кремля сказал: «очень строгие ковидные ограничения, причем ковидные ограничения, даже связанные с перемещением гостей церемонии открытия. Поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом».
«Ситуация имеет тем более тенденцию, в том числе там на Олимпиаде, быть достаточно эпидемиологически напряженной. Еще раз повторяю — никаких двусторонних встреч сейчас в планах нет у президента», — сказал Песков журналистам.
Ранее Дмитрий Песков сообщал, что в ходе визита в Китай Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине в период с 4 по 20 февраля.