На Украине заявили о попытках помешать сертификации «Северного потока — 2»

«Мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом. Но хотел бы сказать, что сертификация — это процесс, бюрократический процесс, который выполняет немецкий регулятор. Кроме того, будет задействована Европейская комиссия. И наше задание — принимать активное участие в этом процессе и не позволить этот газопровод сертифицировать. Будет ли он сертифицирован — зависит от комплекса факторов, включая геополитический», — сказал Макогон (цитата по «РИА Новости»).