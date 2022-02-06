На Украине заявили о попытках помешать сертификации «Северного потока — 2»
«Оператор ГТС Украины» прилагает усилия, чтобы помешать сертификации газопровода «Северный поток — 2», который создает угрозу для Украины, заявил генеральный директор компании Сергей Макогон в эфире телеканала «Украина 24».
«Мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом. Но хотел бы сказать, что сертификация — это процесс, бюрократический процесс, который выполняет немецкий регулятор. Кроме того, будет задействована Европейская комиссия. И наше задание — принимать активное участие в этом процессе и не позволить этот газопровод сертифицировать. Будет ли он сертифицирован — зависит от комплекса факторов, включая геополитический», — сказал Макогон (цитата по «РИА Новости»).
Ранее о том, что Украина намерена противостоять запуску «Северного потока — 2», говорил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. По его словам, для этого уже разработан план дальнейших юридических шагов. Витренко также заявил, что именно благодаря действиям Украины в сотрудничестве с «американскими и европейскими партнерами» удалось отстрочить достройку газопровода более чем на год.
В начале ноября прошлого года в «Нафтогазе» заявили о нежелании России продлевать контракт по транзиту газа. Макогон допускал, что транзит российского газа через Украину может прекратиться, и назвал это «политическим вопросом». В Кремле заявляли, что Россия будет вести переговоры с Украиной о продлении договора только после того, как у «Газпрома» найдутся конечные покупатели в Европе. Действующий контракт о транзите российского газа через Украину заканчивается в 2024 г.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) пока не получило все необходимые документы для сертификации трубопровода, а завершения процесса сертификации «Северного потока — 2» «едва ли можно ожидать в первой половине года», заявил глава ведомства Йохен Номан.
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.