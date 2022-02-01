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На Украине заявили о начале импорта газа из Венгрии

Ведомости

Украина 1 февраля впервые начала физический импорт газа из Венгрии, ранее топливо технически могло поставляться только с Украины в Венгрию, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Сегодня, впервые в истории, начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. Благодаря техническим мерам была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях», — сообщил Макогон.

Венгрия стала второй страной после Словакии, через которую газ можно поставлять на Украину даже при отсутствии транзита. Теперь трейдеры смогут поставлять на Украину сжиженный природный газ с терминала в Хорватии.

20 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить с «Газпромом» увеличение поставок газа в страну в рамках долгосрочного контракта. Обсуждения состоятся 1 февраля в рамках визита Орбана в Москву.

Ранее сегодня сообщалось, что «Газпром» 1 февраля увеличил заявку на транзит газа в Европу через Украину почти в 1,7 раза до 107,7 млн куб. м в сутки.

Ранее по теме: Венгрия планирует увеличить объемы закупки газа у «Газпрома»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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