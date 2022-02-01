На Украине заявили о начале импорта газа из Венгрии
Украина 1 февраля впервые начала физический импорт газа из Венгрии, ранее топливо технически могло поставляться только с Украины в Венгрию, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Сегодня, впервые в истории, начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. Благодаря техническим мерам была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях», — сообщил Макогон.
Венгрия стала второй страной после Словакии, через которую газ можно поставлять на Украину даже при отсутствии транзита. Теперь трейдеры смогут поставлять на Украину сжиженный природный газ с терминала в Хорватии.
20 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить с «Газпромом» увеличение поставок газа в страну в рамках долгосрочного контракта. Обсуждения состоятся 1 февраля в рамках визита Орбана в Москву.
Ранее сегодня сообщалось, что «Газпром» 1 февраля увеличил заявку на транзит газа в Европу через Украину почти в 1,7 раза до 107,7 млн куб. м в сутки.