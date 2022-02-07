Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией о совместной помощи Сирии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект двухстороннего соглашения с Белоруссией об оказании гуманитарной помощи Сирии, которое предусматривает отправку в арабскую республику белорусских военных. Распоряжение главы правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Мишустин поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры с Белоруссией и подписать соглашение от имени правительства.
В проекте документа отмечается, что белорусская сторона направит в Сирию свой воинский контингент численностью до 200 человек, который будет привлекаться «к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий». Размещаться белорусские военные будут в местах дислокации российской авиационной группы (на авиабазе Хмеймим). Состав, численность и задачи контингента будет определять Белоруссия и согласовывать с Россией. Они будут оперативно подчиняться российским военным, оставаясь под командованием Минска, говорится в документе.
Планируется, что в период выполнения задач в Сирии Россия на безвозмездной основе будет обеспечивать белорусских военных проживанием, питанием и медициной, а также информацией о военно-политической обстановке в стране и об оперативной обстановке в отдельных районах. Кроме того, российская сторона на безвозмездной основе организует материально-техническое обеспечение, в том числе предоставит во временное пользование обмундирование, вооружение, военную технику и боеприпасы. Белорусских военных также будут перевозить к месту дислокации и обратно, а при угрозе жизни личного состава — эвакуировать из Сирии.
«Личный состав белорусского воинского контингента имеет право на хранение, ношение, применение и использование оружия в местах дислокации российской авиационной группы в соответствии с порядком, установленным уполномоченными органами сторон», — говорится в документе.
Соглашение об оказании Белоруссией гуманитарной помощи Сирии является бессрочным. При этом каждая из сторон сможет прекратить его действие — для этого нужно направить другой стороне письменное уведомление не позднее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты прекращения действия документа.