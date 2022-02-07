Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией о совместной помощи Сирии

Планируется, что в период выполнения задач в Сирии Россия на безвозмездной основе будет обеспечивать белорусских военных проживанием, питанием и медициной, а также информацией о военно-политической обстановке в стране и об оперативной обстановке в отдельных районах. Кроме того, российская сторона на безвозмездной основе организует материально-техническое обеспечение, в том числе предоставит во временное пользование обмундирование, вооружение, военную технику и боеприпасы. Белорусских военных также будут перевозить к месту дислокации и обратно, а при угрозе жизни личного состава — эвакуировать из Сирии.