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Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией о совместной помощи Сирии

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект двухстороннего соглашения с Белоруссией об оказании гуманитарной помощи Сирии, которое предусматривает отправку в арабскую республику белорусских военных. Распоряжение главы правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Мишустин поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры с Белоруссией и подписать соглашение от имени правительства.

В проекте документа отмечается, что белорусская сторона направит в Сирию свой воинский контингент численностью до 200 человек, который будет привлекаться «к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий». Размещаться белорусские военные будут в местах дислокации российской авиационной группы (на авиабазе Хмеймим). Состав, численность и задачи контингента будет определять Белоруссия и согласовывать с Россией. Они будут оперативно подчиняться российским военным, оставаясь под командованием Минска, говорится в документе.

Планируется, что в период выполнения задач в Сирии Россия на безвозмездной основе будет обеспечивать белорусских военных проживанием, питанием и медициной, а также информацией о военно-политической обстановке в стране и об оперативной обстановке в отдельных районах. Кроме того, российская сторона на безвозмездной основе организует материально-техническое обеспечение, в том числе предоставит во временное пользование обмундирование, вооружение, военную технику и боеприпасы. Белорусских военных также будут перевозить к месту дислокации и обратно, а при угрозе жизни личного состава — эвакуировать из Сирии.

«Личный состав белорусского воинского контингента имеет право на хранение, ношение, применение и использование оружия в местах дислокации российской авиационной группы в соответствии с порядком, установленным уполномоченными органами сторон», — говорится в документе.

Соглашение об оказании Белоруссией гуманитарной помощи Сирии является бессрочным. При этом каждая из сторон сможет прекратить его действие — для этого нужно направить другой стороне письменное уведомление не позднее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты прекращения действия документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных