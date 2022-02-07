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Постпред России при ООН Небензя сдал положительный тест на COVID-19

Ведомости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя получил положительный результат теста на коронавирус, рассказали в дипмиссии. В постпредстве РФ добавили, что дипломат находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда его тесты покажут отрицательный результат.

«Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19. Особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН. Сегодня тест Василия Алексеевича Небензи оказался положительным», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В середине сентября прошлого года Небензя раскритиковал предписание мэрии Нью-Йорка, где расположена штаб-квартира ООН, предоставлять свидетельство о вакцинации от коронавируса для прохода в зал заседаний Генассамблеи. Он заявил, что это требование противоречит уставу ООН, а также нарушает соглашение между Объединенными Нациями и США о штаб-квартире организации, подписанное в 1947 г. По мнению постпреда, территория штаб-квартиры контролируется самой организацией и на ней не может действовать ни один закон, который противоречит правилам ООН.

Ранее, 4 февраля, стало известно, что коронавирусом заразился министр спорта России Олег Матыцин. Он ушел на больничный из-за положительного теста на COVID-19 и пропустил назначенное на 1 февраля заседание оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Пекине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных