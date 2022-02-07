Постпред России при ООН Небензя сдал положительный тест на COVID-19

В середине сентября прошлого года Небензя раскритиковал предписание мэрии Нью-Йорка, где расположена штаб-квартира ООН, предоставлять свидетельство о вакцинации от коронавируса для прохода в зал заседаний Генассамблеи. Он заявил, что это требование противоречит уставу ООН, а также нарушает соглашение между Объединенными Нациями и США о штаб-квартире организации, подписанное в 1947 г. По мнению постпреда, территория штаб-квартиры контролируется самой организацией и на ней не может действовать ни один закон, который противоречит правилам ООН.