Постпред России при ООН Небензя сдал положительный тест на COVID-19
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя получил положительный результат теста на коронавирус, рассказали в дипмиссии. В постпредстве РФ добавили, что дипломат находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда его тесты покажут отрицательный результат.
«Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19. Особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН. Сегодня тест Василия Алексеевича Небензи оказался положительным», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
В середине сентября прошлого года Небензя раскритиковал предписание мэрии Нью-Йорка, где расположена штаб-квартира ООН, предоставлять свидетельство о вакцинации от коронавируса для прохода в зал заседаний Генассамблеи. Он заявил, что это требование противоречит уставу ООН, а также нарушает соглашение между Объединенными Нациями и США о штаб-квартире организации, подписанное в 1947 г. По мнению постпреда, территория штаб-квартиры контролируется самой организацией и на ней не может действовать ни один закон, который противоречит правилам ООН.
Ранее, 4 февраля, стало известно, что коронавирусом заразился министр спорта России Олег Матыцин. Он ушел на больничный из-за положительного теста на COVID-19 и пропустил назначенное на 1 февраля заседание оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Пекине.