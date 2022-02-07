Россия предложила утвердить перечень защищенных от санкций Совбеза ООН товаров

По данным ООН, с 1966 г. Совет Безопасности 30 раз вводил санкции — как против государств, так и организаций. Они варьируются от всеобъемлющих экономических и торговых санкций до более точечных ограничений, таких как эмбарго на поставки оружия, запреты на поездки, финансовые ограничения и ограничения на торговлю сырьевыми товарами.