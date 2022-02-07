Россия предложила утвердить перечень защищенных от санкций Совбеза ООН товаров
Россия предлагает создать списки товаров, на которые при любых обстоятельствах не могут распространяться санкции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.
«Можно было бы подумать над тем, чтобы подготовить списки товаров, но не отдельные названия, а, например, международные коды товарной номенклатуры, которые ни при каких условиях не должны находиться в запретительном списке», — заявил дипломат на заседании Совбеза (цитата по ТАСС).
По мнению дипломата, многие из действующих сейчас санкций СБ уже не соответствуют современной обстановке и мешают планам национальных правительств в области государственного строительства и социально-экономического развития. Среди стран, попавших под действие таких ограничений, он назвал Центрально-Африканскую Республику, Судан и Гвинею-Бисау.
Полянский также раскритиковал практику введения односторонних санкций, заявив, что она нарушает прерогативу Совбеза ООН и расценивается Москвой как «ущемление суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела».
По данным ООН, с 1966 г. Совет Безопасности 30 раз вводил санкции — как против государств, так и организаций. Они варьируются от всеобъемлющих экономических и торговых санкций до более точечных ограничений, таких как эмбарго на поставки оружия, запреты на поездки, финансовые ограничения и ограничения на торговлю сырьевыми товарами.
В настоящее время действует 14 режимов санкций Совбеза ООН. Они, среди прочего, направлены на поддержку политического урегулирования конфликтов (например, в Ливии, Мали, Южном Судане и Йемене), ядерное нераспространение (в Иране и КНДР) и борьбу с терроризмом. Каждый санкционный режим осуществляется под руководством определенного комитета по санкциям, возглавляемого одним из непостоянных членов Совбеза.