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Политика

Россия предложила утвердить перечень защищенных от санкций Совбеза ООН товаров

Ведомости

Россия предлагает создать списки товаров, на которые при любых обстоятельствах не могут распространяться санкции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Можно было бы подумать над тем, чтобы подготовить списки товаров, но не отдельные названия, а, например, международные коды товарной номенклатуры, которые ни при каких условиях не должны находиться в запретительном списке», — заявил дипломат на заседании Совбеза (цитата по ТАСС).

По мнению дипломата, многие из действующих сейчас санкций СБ уже не соответствуют современной обстановке и мешают планам национальных правительств в области государственного строительства и социально-экономического развития. Среди стран, попавших под действие таких ограничений, он назвал Центрально-Африканскую Республику, Судан и Гвинею-Бисау.

Полянский также раскритиковал практику введения односторонних санкций, заявив, что она нарушает прерогативу Совбеза ООН и расценивается Москвой как «ущемление суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела».

По данным ООН, с 1966 г. Совет Безопасности 30 раз вводил санкции — как против государств, так и организаций. Они варьируются от всеобъемлющих экономических и торговых санкций до более точечных ограничений, таких как эмбарго на поставки оружия, запреты на поездки, финансовые ограничения и ограничения на торговлю сырьевыми товарами.

В настоящее время действует 14 режимов санкций Совбеза ООН. Они, среди прочего, направлены на поддержку политического урегулирования конфликтов (например, в Ливии, Мали, Южном Судане и Йемене), ядерное нераспространение (в Иране и КНДР) и борьбу с терроризмом. Каждый санкционный режим осуществляется под руководством определенного комитета по санкциям, возглавляемого одним из непостоянных членов Совбеза. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных