Газета
Политика

Песков заявил о позитивных сигналах после переговоров Макрона и Зеленского

Ведомости

На пресс-конференции после переговоров президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского были позитивные сигналы о решении конфликта на Украине на основе минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Переговоры Макрона и Зеленского прошли в Киеве 8 февраля, за день до этого президент Франции провел переговоры с Владимиром Путиным.

«По тому, что было сказано на пресс-конференции [Зеленского и Макрона], — там были позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть исключительно на базе реализации минских соглашений, что верно, и это плюс», — заявил Песков. Он отметил, что Зеленский не сказал ни слова о готовности Украины быстро выполнить эти соглашения.

Песков призвал подождать телефонных переговоров Путина и Макрона, после которых «картина должна проясниться». Президенты договорились о таком разговоре в ходе встречи в Москве: Путин и Макрон созвонятся после переговоров последнего с Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими коллегами.

Встреча Путина и Макрона прошла 7 февраля. Они обсуждали ситуацию вокруг Украины, в том числе минские соглашения. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров российский президент напомнил, что Зеленский ранее сказал, что ему не нравится ни один из пунктов указанных в соглашениях мер. «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — сказал на это Путин. 

Первые минские соглашения в сентябре 2014 г. подписала трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ). Они окончили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

Ранее по теме: Эмманюэль Макрон привез в Киев минские соглашения
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных