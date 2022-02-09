Песков заявил о позитивных сигналах после переговоров Макрона и Зеленского
На пресс-конференции после переговоров президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского были позитивные сигналы о решении конфликта на Украине на основе минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Переговоры Макрона и Зеленского прошли в Киеве 8 февраля, за день до этого президент Франции провел переговоры с Владимиром Путиным.
«По тому, что было сказано на пресс-конференции [Зеленского и Макрона], — там были позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть исключительно на базе реализации минских соглашений, что верно, и это плюс», — заявил Песков. Он отметил, что Зеленский не сказал ни слова о готовности Украины быстро выполнить эти соглашения.
Песков призвал подождать телефонных переговоров Путина и Макрона, после которых «картина должна проясниться». Президенты договорились о таком разговоре в ходе встречи в Москве: Путин и Макрон созвонятся после переговоров последнего с Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими коллегами.
Встреча Путина и Макрона прошла 7 февраля. Они обсуждали ситуацию вокруг Украины, в том числе минские соглашения. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров российский президент напомнил, что Зеленский ранее сказал, что ему не нравится ни один из пунктов указанных в соглашениях мер. «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — сказал на это Путин.
Первые минские соглашения в сентябре 2014 г. подписала трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ). Они окончили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».