Песков заявил о позитивных сигналах после переговоров Макрона и Зеленского

«По тому, что было сказано на пресс-конференции [Зеленского и Макрона], — там были позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть исключительно на базе реализации минских соглашений, что верно, и это плюс», — заявил Песков. Он отметил, что Зеленский не сказал ни слова о готовности Украины быстро выполнить эти соглашения.