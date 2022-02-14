Пентагон отреагировал на заявления Лаврова по Украине
США приветствуют заявления главы МИД России Сергея Лаврова о том, что на сегодняшний день есть дипломатические ресурсы для урегулирования противоречий между Россией и НАТО, в том числе касательно ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью CNN.
«Мы приветствуем взгляды, высказанные министром Лавровым, который верит, что все еще есть время и пространство для дипломатии. Мы с этим согласны», — сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня Лавров, отвечая на вопрос президента Владимира Путина о том, есть ли у России шанс договориться с США и НАТО по ключевым вопросам, вызывающим озабоченность Москвы, Лавров заявил о недопустимости «бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня». «Но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда», — добавил он.
Россия в середине декабря представила США и НАТО свои предложения по архитектуре европейской безопасности. Среди трех основных шагов, к которым призывала Москва, — недопущение расширения альянса на восток, включая Украину и Грузию, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию на 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО, которым был создан механизм для совместных действий и консультаций. В 1999 г. в НАТО вступили Венгрия, Чехия и Польша, в 2004 г. — Болгария, Румыния, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония, с 2009 по 2020 г. в состав альянса вошли Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.
Россия внимательно изучила ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил сегодня Лавров. Он отметил, что по ключевым предложениям России был получен отрицательный ответ. Западные страны сослались на право любого государства выбирать союзников и присоединяться к союзам, отметил министр, однако в Москве не считают это право «безусловным». Лавров добавил, что Россия будет продолжать добиваться конкретной реакции на свои предложения от каждой страны.
При этом, по его словам, США и НАТО продемонстрировали «конструктивный» подход к ряду других вопросов — например, готовность к переговорам о мерах по отводу учений от линии соприкосновения России и НАТО, согласованию предельной дистанции сближения боевых самолетов и боевых кораблей, а также по другим военно-техническим мерам, предложенным Генштабом ВС РФ в 2020 г. Проект ответа России был представлен Лавровым Путину 14 февраля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин концептуально одобрил проект и сейчас дипломаты «дорабатывают документ».