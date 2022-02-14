Путин одобрил проект МИДа с ответами по гарантиям безопасности США и НАТО
Президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект ответа МИД РФ США и их союзникам по НАТО по гарантиям безопасности, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас дипломаты работают над финализацией проекта.
«Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил. Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам», — сказал Песков.
Проект ответа был представлен главой МИДа Сергеем Лавровым Путину 14 февраля. Россия в середине декабря представила США и НАТО свои предложения по архитектуре европейской безопасности. Среди трех основных шагов, к которым призывала Москва, — недопущение расширения альянса на восток, включая Украину и Грузию, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию на 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО, которым был создан механизм для совместных действий и консультаций. В 1999 г. в НАТО вступили Венгрия, Чехия и Польша, в 2004 г. — Болгария, Румыния, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония, с 2009 по 2020 г. в состав альянса вошли Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.
Россия внимательно изучила ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил сегодня Лавров. Он отметил, что по ключевым предложениям России был получен отрицательный ответ. Западные страны сослались на право любого государства выбирать союзников и присоединяться к союзам, отметил министр, однако в Москве не считают это право «безусловным». Лавров добавил, что Россия будет продолжать добиваться конкретной реакции на свои предложения от каждой страны.
При этом, по его словам, США и НАТО продемонстрировали «конструктивный» подход к ряду других вопросов — например, готовность к переговорам о мерах по отводу учений от линии соприкосновения России и НАТО, согласованию предельной дистанции сближения боевых самолетов и боевых кораблей, а также по другим военно-техническим мерам, предложенным Генштабом ВС РФ в 2020 г.
Отвечая на вопрос президента о том, есть ли у России шанс договориться с США и НАТО по ключевым вопросам, вызывающим озабоченность Москвы, Лавров заявил о недопустимости «бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня». «Но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда», — добавил он.